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الرئيسية | حوادث | انفجار أسطوانة بوتان يقتل 3 أفراد ضواحي برشيد

انفجار أسطوانة بوتان يقتل 3 أفراد ضواحي برشيد

انفجار أسطوانة بوتان يقتل 3 أفراد ضواحي برشيد
إبراهيم الحافظون من سطات
السبت 03 نونبر 2018 - 22:55

لقي ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم، ليل اليوم السبت، نتيجة انفجار اسطوانة لغاز البوتان بمنزل الأسرة الكائن بدوار أولاد بريك ناحية برشيد، في ظروف مجهولة لا تزال موضوع تحقيقات من قبل عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بسرية برشيد.

وأفادت مصادر هسبريس من مكان الحادث أن شيخا سبعينيا وطفلتين، إحداهما عمرها 7 سنوات والثانية 10 سنوات، كانوا متجمعين حول المائدة قبل أن تنفجر أسطوانة الغاز، ما تسبب في وفاتهم على الفور واندلاع النيران بالمسكن.

وزادت المصادر ذاتها أن ما جرى استنفر عناصر الدرك بالمركز الترابي بسرية برشيد، وعناصر من مركز التشخيص القضائي، وممثلا عن السلطات المحلية، ومنتمين إلى الوقاية المدنية عملوا على إطفاء النيران وانتشال جثث الضحايا.

النيابة العامة المختصة أمرت بنقل جثامين الهالكين إلى المشرحة بجهة الدار البيضاء سطات، لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، لفائدة البحث المفتوح من قبل الضابطة القضائية، بنية كشف ظروف وملابسات الحادث.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - المهاية السبت 03 نونبر 2018 - 22:59
لاحولة ولا قوة الا بالله العظيم ،اللهم ارحمهم تعازى الحارة لأهالي الضحايا
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16
2 - جواد أبير السبت 03 نونبر 2018 - 23:02
رحمهم الله هذه القنينات خطيرة جدا فهي قد تتحول من نافعة إلى قاتلة في لمح البصر إن لم يتخد الإنسان كافة الاحتياطات اللازمة أثناء استعمالها.
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3 - Abdou rabat السبت 03 نونبر 2018 - 23:02
اللهم أغفر لهم وارحمهم خاص هاد شركات الغاز يبقاو يردو البال للمنتوجات ديالهم حيث كنشوف شي بوطات خصوصا الصغار راه فحالة كارثية. وحبدا لو يمنحو تعويضات للضحايا
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17
4 - سلمى السبت 03 نونبر 2018 - 23:03
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الله يرحمهم و يرزق عائلاتهم الصبر
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5 - محمد السبت 03 نونبر 2018 - 23:03
اللهم ارحمهم و جعلهم من الفائزين بالجنة انشاء الله
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10
6 - rachid السبت 03 نونبر 2018 - 23:10
رحمهم الله ان لله وانا اليه راجعون كلما تعددت الاسباب فالموت واحد قضاء وقدر
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7 - nourr السبت 03 نونبر 2018 - 23:18
ان الله وان اليه راجعون كل نفس دائقة الموت وأسباب تختلف.
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12
8 - ghani السبت 03 نونبر 2018 - 23:22
عندي اختراع يمنع قنينة الغاز من الانفجار، ابحث عن من يساعدني لاتمام هذا البحث، لانقاذ مئات الارواح التي تحصدها قنينة الغاز
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17
9 - مغربية حرة السبت 03 نونبر 2018 - 23:35
ان لله وان اليه راجعون اللهم انا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه، اللهم لا اعتراض على حكمك وقضائك ارحمهم يا ارحم الراحمين واجعل مسكنهم الفردوس الاعلى.
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0
10 - saidr السبت 03 نونبر 2018 - 23:41
مرة من المرات وجدة قنينة غاز لايمكن إغلاقها وبعد أن كملت بعد حذر منا شديد حيث نتأكد حتى نعياو من إغلاق الموقد،ذهبت للدكان وأعلمته أن يضع عليها علامة وينبه صاحب الشاحنة المكلف بأخذ القنينات الفارغة فقال صاحب الدكان ضاحكا -شكون راه مسوّق لداكشي مرة ورّيته أنبوبة مثقووووبة شدّها رماها في الشاحنة كالّي مشي شغلي-هذا حالنا البائس أنبوبات مقتولة غير صالحة للإستعمال ومغوشة مقدارا تروح وترجع والرقيب مشي ولد ناس وقلبه حجروعارف لبير وغطاه ولايبالي،يبيع للناس قنينات الموت ويدوّزعليهم أنبوبات القتيلة يوميا وياويل من طاحت فيه،رحمكم أيها الشهداء الأبرار وأسكنكم فسيح جنّاته.
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