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كُتّاب وآراء
انفجار أسطوانة بوتان يقتل 3 أفراد ضواحي برشيد
لقي ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم، ليل اليوم السبت، نتيجة انفجار اسطوانة لغاز البوتان بمنزل الأسرة الكائن بدوار أولاد بريك ناحية برشيد، في ظروف مجهولة لا تزال موضوع تحقيقات من قبل عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بسرية برشيد.
وأفادت مصادر هسبريس من مكان الحادث أن شيخا سبعينيا وطفلتين، إحداهما عمرها 7 سنوات والثانية 10 سنوات، كانوا متجمعين حول المائدة قبل أن تنفجر أسطوانة الغاز، ما تسبب في وفاتهم على الفور واندلاع النيران بالمسكن.
وزادت المصادر ذاتها أن ما جرى استنفر عناصر الدرك بالمركز الترابي بسرية برشيد، وعناصر من مركز التشخيص القضائي، وممثلا عن السلطات المحلية، ومنتمين إلى الوقاية المدنية عملوا على إطفاء النيران وانتشال جثث الضحايا.
النيابة العامة المختصة أمرت بنقل جثامين الهالكين إلى المشرحة بجهة الدار البيضاء سطات، لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، لفائدة البحث المفتوح من قبل الضابطة القضائية، بنية كشف ظروف وملابسات الحادث.