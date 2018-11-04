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الرئيسية | حوادث | الأمن يحجز كمية من الكوكايين والشيرا في مراكش

الأمن يحجز كمية من الكوكايين والشيرا في مراكش

الأمن يحجز كمية من الكوكايين والشيرا في مراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأحد 04 نونبر 2018 - 14:13

أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش شخصين على مستوى حي المسيرة بمقاطعة المنارة، متلبسين بحيازة وترويج مخدري الكوكايين والشيرا.

وقالت مصادر أمنية لهسبريس إن مصلحة محاربة المخدرات حجزت، خلال هذه العملية التي تأتي في إطار إستراتيجية المديرية العامة للأمن الوطنية الرامية إلى تضييق الخناق على مروجي المخدرات والمؤثرات العقلية، 15 غراماً من مخدر الكوكايين و20 غراما من مخدر الشيرا لدى الموقفين.

يذكر أن المعنيين أخضعا لتدابير الحراسة النظرية لحاجيات البحث المنجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وسيبقى التحري مستمراً في محاولة للوصول إلى مزودهما الرئيسي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - تايكة غرماد الأحد 04 نونبر 2018 - 14:26
طبيعي ان يسوق لهذه المذينة الكميات العاءلة من المخدرات لانها مدينة سياحية فاغلب السياح ياتون لغرض الجنس والمخدرات لان المذينة معروفة عالميا بهذا النوع من المنتوج زيادة على تساهل اصحاب الحال مع كل مخالفات الأجانب وكيفما كان نوعها .
السؤال هو كيف تجاوزت هذه المخدرات المراقبة لكي تصل الى مراكش
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2 - مدروزي الأحد 04 نونبر 2018 - 14:35
لماذا يتجه الشباب لمغاربة الى استهلاك المخدرات ؟
خليونا من ديك الهدرة نتاع ماكانش مستقبل والخدمة
وظروف اجتماعية وداك الكلام الفارغ ....نفترضو اسيدي نتوما عايشين ظروف خايبة علاش تستهلكو المخدرات علاش؟ ياك راكم عارفين بلي المخدرات كلها اضرار وهلاك للصحة والعقل ...انا نقول ليكم علاش حيتاش نتوما اشباب المغرب عديمي الشخصية وماعندكمش ثقة في نفوسكم وباغيين كولشي بلا ما ديروا حتى شي
صراحة نتوما خاصكم تربية من الاول وجديد ....
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3 - الحسين الأحد 04 نونبر 2018 - 14:39
فعلا المغرب بلد المخدرات بكل المقاييس.
الذ ي يتابع الأخبار يجد ان كل يوم يسمع ويقرأ مثل هذه العناوين. وكان المغاربة عيشهم الوحيد هو في الحشيش والمخدرات بكل أنواعه.
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
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4 - مصطفى الأحد 04 نونبر 2018 - 14:40
تحية لعناصر الأمن الوطني على المجهودات المبذولة لمحاربة آفة ترويج واستهلاك المخدرات التي تؤثر سلبا على الصحة والاستقرار العام . لكن يبقى دور المواطن ضروري في التبليغ عن مروجي و مستهلكي هده المواد الخطيرة خاصة بمحيط المؤسسات التعليمية نظرا لدلك من خطورة على صحة و مستقبل الأبناء الشباب .
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