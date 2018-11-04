الأمن يحجز كمية من الكوكايين والشيرا في مراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش شخصين على مستوى حي المسيرة بمقاطعة المنارة، متلبسين بحيازة وترويج مخدري الكوكايين والشيرا.

وقالت مصادر أمنية لهسبريس إن مصلحة محاربة المخدرات حجزت، خلال هذه العملية التي تأتي في إطار إستراتيجية المديرية العامة للأمن الوطنية الرامية إلى تضييق الخناق على مروجي المخدرات والمؤثرات العقلية، 15 غراماً من مخدر الكوكايين و20 غراما من مخدر الشيرا لدى الموقفين.

يذكر أن المعنيين أخضعا لتدابير الحراسة النظرية لحاجيات البحث المنجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وسيبقى التحري مستمراً في محاولة للوصول إلى مزودهما الرئيسي.