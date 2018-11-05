فحص يبرئ ستينيا من اغتصاب طفلة في الحوز

إبراهيم مغراوي من مراكش

أوضح الفحص الطبي، الذي أمرت النيابة العامة بمراكش بإنجازه بخصوص شكاية وضعتها أمّ لدى درك أيت أورير بإقليم الحوز تتهم فيها شيخا بهتك عرض فلذة كبدها، غياب أي أثر للسائل المنوي وأي أعراض لاعتداء الجنسي على الطفلة ذات التسع سنوات.

وكانت والدة الطفلة تقدمت بشكاية لدى درك آيت أورير تفيد من خلالها بأن ابنتها تعرضت لهتك عرضها على يد شيخ ستيني كانت ترسل ابنتها إليه لتقدم له الطعام بحكم علاقة الجوار.

وقالت مصادر هسبريس إن البحث، الذي أنجزه الدرك الملكي من خلال الاستماع لجيران المشتكية التي تقطن بداوا "أكادير نايت حسن" بجماعة آيت فاسكا، أوضح أن الأم المذكورة كانت ترغب في ربط علاقة بهذا الشيخ من أجل التكفل بها وابنتها، ولما رفض حاكت له تهمة الاعتداء على طفلتها.

وأوردت المصادر نفسها أن عناصر الدرك الملكي استدعت الشيخ، الذي يبلغ من العمر 64 سنة، من أجل الاستماع إليه قبل إحالة الملف على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش.