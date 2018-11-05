24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|5
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:20
|07:47
|13:16
|16:09
|18:35
|19:52
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- فيلم "بدون وجه" .. تحد غير مسبوق في تاريخ السينما العالمية
- طوال القامة أكثر عرضة للإصابة بـ"دوالي الأوردة"
- إضراب الشاحنات يحوّل السلع الأساسية إلى السوق السوداء بزاكورة
- " برنامج الدروس الحديثية " خطوة جبّارة .. لكن
- انتشار الأزبال يتحدى تدبير شركات النظافة لنفايات الدار البيضاء
فيلم "بدون وجه" .. تحد غير مسبوق في تاريخ السينما العالمية (5.00)
انتشار الأزبال يتحدى تدبير شركات النظافة لنفايات الدار البيضاء (5.00)
- المرض ينهي حياة المدرب الوطني مصطفى مديح - (167)
- مقاطعة النقابات للحوار تضع العثماني في "موقف حرج" أمام الملك - (75)
- رصيف الصحافة: الحكومة تتجه إلى اقتناء سيارات كهربائية باهظة - (64)
- بسبب زيادة أسعار السجائر .. وزير المالية يتعرض لانتقاد المعارضة - (63)
- وفاة راعٍ تحت الثلوج ببويبلان تغضب المغاربة ضد "عكاكيز الوقاية" - (61)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
فحص يبرئ ستينيا من اغتصاب طفلة في الحوز
أوضح الفحص الطبي، الذي أمرت النيابة العامة بمراكش بإنجازه بخصوص شكاية وضعتها أمّ لدى درك أيت أورير بإقليم الحوز تتهم فيها شيخا بهتك عرض فلذة كبدها، غياب أي أثر للسائل المنوي وأي أعراض لاعتداء الجنسي على الطفلة ذات التسع سنوات.
وكانت والدة الطفلة تقدمت بشكاية لدى درك آيت أورير تفيد من خلالها بأن ابنتها تعرضت لهتك عرضها على يد شيخ ستيني كانت ترسل ابنتها إليه لتقدم له الطعام بحكم علاقة الجوار.
وقالت مصادر هسبريس إن البحث، الذي أنجزه الدرك الملكي من خلال الاستماع لجيران المشتكية التي تقطن بداوا "أكادير نايت حسن" بجماعة آيت فاسكا، أوضح أن الأم المذكورة كانت ترغب في ربط علاقة بهذا الشيخ من أجل التكفل بها وابنتها، ولما رفض حاكت له تهمة الاعتداء على طفلتها.
وأوردت المصادر نفسها أن عناصر الدرك الملكي استدعت الشيخ، الذي يبلغ من العمر 64 سنة، من أجل الاستماع إليه قبل إحالة الملف على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش.