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الرئيسية | حوادث | ثلاثيني يفرّ من قبضة الدرك ضواحي خريبكة

ثلاثيني يفرّ من قبضة الدرك ضواحي خريبكة

ثلاثيني يفرّ من قبضة الدرك ضواحي خريبكة
هسبريس من خريبكة
الأحد 04 نونبر 2018 - 16:05

تعيش مصالح الدرك الملكي التابعة لسرية خريبكة، منذ ليلة أمس، حالة استنفار وُصفت بالكبيرة، نتيجة فرار شاب في الثلاثينيات من عمره بعد ساعات من إيقافه من لدن المركز القضائي.

وأوضحت مصادر جريدة هسبريس أن عناصر دركية كانت قد أوقفت الشاب المعني، وهو من ذوي السوابق القضائية، على خلفية الاشتباه في تورطه في قضايا السرقة الموصوفة واستهداف بنزين المجمع الشريف للفوسفاط، ومشاركته في عمليات أخرى ضمن عصابة "فراقشية".

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك الملكي نقلت الموقوف، بعد مغرب الشمس، إلى منزله بالجماعة القروية المفاسيس الواقعة ضواحي خريبكة، من أجل إجراء عملية تفتيش في إطار القضايا المذكورة؛ وهو ما أسفر عن ضبط مجموعة من المسروقات.

وفي الوقت الذي انشغل فيه الدركيون بإجراء عمليات التفتيش استغل المعني بالأمر الفرصة وهاجم أحد العناصر الأمنية، قبل أن يختفي تحت جنح الظلام، وهو ما دفع مصالح الدرك الملكي إلى تجنيد فرق والاستعانة بالكلاب المدربة، من أجل العثور عليه ومتابعته بحسب المنسوب إليه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - رشيد الأحد 04 نونبر 2018 - 16:29
لاحول ولا قوة الابالله العلي العظيم مثل هذه الحالات يجب ان تقيد بالسلاسل وانشاء الله سيعتقلونه ونتمنى من قضائنا بان يحكموه بحكم قاس ومكررة
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2 - moha الأحد 04 نونبر 2018 - 16:35
دهبت هبة الدرك الملكي مع جيل التمنينات عندما كان المجرم يخافهم لكن هدا الجيل اليوم من الدرك الملكي ليس له هيبة كلاجيال السابقة
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1
3 - BOUYAOMAR الأحد 04 نونبر 2018 - 16:54
? la faute à qui
bien sur à la gendarmerie
il fallait l'attacher avec une chaîne
aux mains et au pieds
un homme dangereux comme lui on ne le laisse pas libre pour q'il se sauve
ET MAINTENANT CHERCHER LE

BOUIAOMAR
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4 - من بلقصيري الأحد 04 نونبر 2018 - 16:54
إلى صاحب التعليق رقم 2 هل سألت نفسك يوما من السبب في دلك؟
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