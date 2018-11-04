حبل ينهي حياة سبعيني ناحية رأس العين الشاوية

إبراهيم الحافظون من سطات

أقدم رجل سبعيني، الأحد، على وضع حدّ لحياته شنقا، بواسطة حبل لفّه حول عنقه بمسقط رأسه بمنطقة وادي النعناع، قيادة رأس العين الشاوية دائرة ابن أحمد ناحية سطات.

واستنادا إلى مصادر هسبريس، فإن الشيخ المزداد سنة 1946 بوادي النعناع بمنطقة أمزاب، عثر عليه جثة هامدة في ظروف شكّلت محضرا من قبل عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي رأس العين الشاوية سرية سطات.

وزادت المصادر ذاتها أن الحادث عرف حضور ممثل عن السلطات المحلية ورجال الدرك الملكي برأس العين، الذين عملوا على معاينة جثة الهالك ونقلها عبر سيارة نقل الأموات إلى مستشفى سطات قصد التشريح لمعرفة السبب الحقيقي للوفاة، تنفيذا لتعليمات وكيل الملك بابتدائية ابن أحمد.