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كُتّاب وآراء
مصرع قاصر معاق سقط من علو في ويسلان
لفظ قاصر، يعاني من إعاقة ذهنية، أنفاسه الأخيرة، مساء أمس الأحد، في طريق نقله، على متن سيارة إسعاف، إلى مستشفى محمد الخامس بمكناس، متأثرا بإصاباته البليغة الناجمة عن سقوطه، في ظروف غامضة، من شرفة منزل بالطابق الرابع لبناية سكنية بحي البستان ببلدية ويسلان ضواحي مكناس.
وأفادت مصادر هسبريس بأن الهالك، الذي يبلغ من العمر حوالي 17 سنة، سقط، إثر تعرضه لهذا الحادث، مباشرة على أرضية الفناء الذي يتوسط العمارة السكنية حيث يقيم رفقة جده، منذ مدة، بعد انفصال والديه.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الهالك كان يتابع دراسته، فبل عامين، بقسم مدمج بمدرسة عبد الله كنون بويسلان، مبرزة أن جثة الضحية تم إيداعها مستودع الأموات بالمستشفى المذكور لأجل إخضاعها للتشريح الطبي.
وقد فتحت المصالح الأمنية لمفوضية الشرطة بويسلان تحقيقا حول ملابسات وقوع هذا الحادث.