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الرئيسية | حوادث | الأمن يفشل محاولة إغراق المغرب بأقراص "إكستازي"

الأمن يفشل محاولة إغراق المغرب بأقراص "إكستازي"

الأمن يفشل محاولة إغراق المغرب بأقراص "إكستازي"
هسبريس من الرباط
الاثنين 05 نونبر 2018 - 13:20

أفشلت المصالح الأمنية في عملية مشتركة بين الشرطة والجمارك بميناء طنجة المتوسط عملية تهريب كمية كبيرة من مخدر "الإكستازي" على متن سيارة مرقمة بهولندا.

عملية المراقبة الحدودية المنجزة في إطار عملية مشتركة بين عناصر الأمن الوطني والجمارك بميناء طنجة المتوسط، في الساعات الأولى من صباح اليوم، مكنت من توقيف 3 أشخاص مشتبه فيهم، من بينهم سيدة، كانوا على متن سيارة محملة بـ493 ألفا و700 قرص من مخدر "الإكستازي"، مخبأة بعناية في مقطورة العربة.

وباشرت الشرطة القضائية بمدينة طنجة تحقيقاتها في القضية؛ وذلك بتعليمات من النيابة العامة التي أمرت بوضع الموقوفين رهن تدابير الحراسة النظرية.

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