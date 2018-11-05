24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|5
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:20
|07:47
|13:16
|16:09
|18:35
|19:52
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- حول وفاة راعي غنم بتازة
- ترامب: السعودية "أساءت" استخدام أسلحتنا في اليمن
- أسرة استرالية تعثر على ثعبانها المفقود بعد غيابه شهرين عن المنزل
- أعمال تخريب توقف مئات الأشخاص في باكستان
- نجلا خاشقجي ينشدان دفن جثة والدهما بالبقيع
التصفية القضائية لـ"سامير" تشمل الملياردير العامودي و5 مسؤولين (5.00)
- رصيف الصحافة: الحكومة تتجه إلى اقتناء سيارات كهربائية باهظة - (99)
- تقرير يوصي المغرب باعتماد تجربة سويسرا في التنمية المستدامة - (62)
- المدارس تعمل بالتوقيت العادي إلى الاثنين المقبل - (46)
- الأمن يفشل محاولة إغراق المغرب بأقراص "إكستازي" - (41)
- البوليساريو تقاضي شركات التأمين الفرنسية في الأقاليم الصحراوية - (40)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"صفيحتا شير"ا تورطان امرأة وشابّين بخريبكة
تمكنت عناصر من المركز الترابي للدرك الملكي بمدينة خريبكة من توقيف ثلاثة أشخاص على خلفية الاشتباه في تورطهم في قضايا مرتبطة بالاتجار بمخدر الشيرا.
وأوضحت مصادر هسبريس أن مصالح الدرك الملكي توصلت بمعطيات تفيد بأن ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و30 سنة، من بينهم امرأة، تزودوا بكمية من المخدرات من أحد تجار المخدرات بمدينة البروج، وركبوا حافلة متوجهة نحو مدينة خريبكة.
وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر دركية نصبت كمينا على مستوى مدخل مدينة خريبكة تكلل بتوقيف المعنيين بالأمر متلبسين بحيازة صفيحتين من مخدر الشيرا، كانوا يعتزمون بيعهما بالتقسيط لمستهلكي هذا النوع من المخدرات.
وجرى وضع الموقوفين رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، من أجل تحديد هوية المزود الرئيسي وباقي المشاركين في العملية، قصد متابعة كل واحد منهم بحسب المنسوب إليه.