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الرئيسية | حوادث | "صفيحتا شير"ا تورطان امرأة وشابّين بخريبكة

"صفيحتا شير"ا تورطان امرأة وشابّين بخريبكة

"صفيحتا شير"ا تورطان امرأة وشابّين بخريبكة
هسبريس من خريبكة
الاثنين 05 نونبر 2018 - 18:02

تمكنت عناصر من المركز الترابي للدرك الملكي بمدينة خريبكة من توقيف ثلاثة أشخاص على خلفية الاشتباه في تورطهم في قضايا مرتبطة بالاتجار بمخدر الشيرا.

وأوضحت مصادر هسبريس أن مصالح الدرك الملكي توصلت بمعطيات تفيد بأن ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و30 سنة، من بينهم امرأة، تزودوا بكمية من المخدرات من أحد تجار المخدرات بمدينة البروج، وركبوا حافلة متوجهة نحو مدينة خريبكة.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر دركية نصبت كمينا على مستوى مدخل مدينة خريبكة تكلل بتوقيف المعنيين بالأمر متلبسين بحيازة صفيحتين من مخدر الشيرا، كانوا يعتزمون بيعهما بالتقسيط لمستهلكي هذا النوع من المخدرات.

وجرى وضع الموقوفين رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، من أجل تحديد هوية المزود الرئيسي وباقي المشاركين في العملية، قصد متابعة كل واحد منهم بحسب المنسوب إليه.

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