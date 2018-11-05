24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2007:4713:1616:0918:3519:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. التصفية القضائية لـ"سامير" تشمل الملياردير العامودي و5 مسؤولين (5.00)

  2. الموت يطفئ شُعلة الصقلي مبدع كلمات النشيد الوطني (5.00)

  3. نشر تحقيق لمخطوطة قرآنية ولاختلافها مع مصحفنا (5.00)

  4. رداءة طريق تثير استنكار السكان ناحية سطات (5.00)

  5. العجلاوي: قرار مجلس الأمن ينزع صفة الدولة عن "جمهورية الوهم" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | قتيل وجريحان في حادثة بين رباط الخير والمنزل

قتيل وجريحان في حادثة بين رباط الخير والمنزل

قتيل وجريحان في حادثة بين رباط الخير والمنزل
رشيد الكويرتي من فاس
الاثنين 05 نونبر 2018 - 17:10

لقي راكب واحد مصرعه فورا، وأصيب مرافقان له بجروح متفاوتة الخطورة، في حادثة سير وقعت ظهر اليوم الاثنين على الطريق الرابطة بين رباط الخير والمنزل.

ووفق مصادر هسبريس، فإن هذا الحادث، الذي وقع بالمقطع الطرقي التابع لجماعة عين تمكناي، نجم عن انقلاب السيارة التي كان على متنها الضحايا، والتي كانت محملة برؤوس من الغنم نفق البعض منها.

وأفادت المصادر ذاتها بأن جثة الهالك تم نقلها إلى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بصفرو قصد إخضاعها للتشريح الطبي، فيما تم إدخال المصابين المستشفى ذاته لتلقي العلاجات الضرورية.

وأنجزت مصالح الدرك الملكي، التي هرعت رفقة عناصر الوقاية المدنية إلى موقع الحادث، محضرا حول ظروف وملابسات وقوعه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - abdou الاثنين 05 نونبر 2018 - 17:18
المغاربة يقتلون انفسهم بنفسهم
سيارات متهالكة.الافراط في السرعة .عدم احترام قانون ااسير.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
2 - يالجين بولوت الاثنين 05 نونبر 2018 - 17:20
السرعة الزائدة سبب حوادث السير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.