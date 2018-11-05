24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|5
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:20
|07:47
|13:16
|16:09
|18:35
|19:52
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- حول وفاة راعي غنم بتازة
- ترامب: السعودية "أساءت" استخدام أسلحتنا في اليمن
- أسرة استرالية تعثر على ثعبانها المفقود بعد غيابه شهرين عن المنزل
- أعمال تخريب توقف مئات الأشخاص في باكستان
- نجلا خاشقجي ينشدان دفن جثة والدهما بالبقيع
التصفية القضائية لـ"سامير" تشمل الملياردير العامودي و5 مسؤولين (5.00)
العجلاوي: قرار مجلس الأمن ينزع صفة الدولة عن "جمهورية الوهم" (5.00)
- رصيف الصحافة: الحكومة تتجه إلى اقتناء سيارات كهربائية باهظة - (99)
- تقرير يوصي المغرب باعتماد تجربة سويسرا في التنمية المستدامة - (62)
- المدارس تعمل بالتوقيت العادي إلى الاثنين المقبل - (46)
- الأمن يفشل محاولة إغراق المغرب بأقراص "إكستازي" - (40)
- البوليساريو تقاضي شركات التأمين الفرنسية في الأقاليم الصحراوية - (40)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
قتيل وجريحان في حادثة بين رباط الخير والمنزل
لقي راكب واحد مصرعه فورا، وأصيب مرافقان له بجروح متفاوتة الخطورة، في حادثة سير وقعت ظهر اليوم الاثنين على الطريق الرابطة بين رباط الخير والمنزل.
ووفق مصادر هسبريس، فإن هذا الحادث، الذي وقع بالمقطع الطرقي التابع لجماعة عين تمكناي، نجم عن انقلاب السيارة التي كان على متنها الضحايا، والتي كانت محملة برؤوس من الغنم نفق البعض منها.
وأفادت المصادر ذاتها بأن جثة الهالك تم نقلها إلى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بصفرو قصد إخضاعها للتشريح الطبي، فيما تم إدخال المصابين المستشفى ذاته لتلقي العلاجات الضرورية.
وأنجزت مصالح الدرك الملكي، التي هرعت رفقة عناصر الوقاية المدنية إلى موقع الحادث، محضرا حول ظروف وملابسات وقوعه.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
سيارات متهالكة.الافراط في السرعة .عدم احترام قانون ااسير.