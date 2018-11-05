قتيل وجريحان في حادثة بين رباط الخير والمنزل

رشيد الكويرتي من فاس

لقي راكب واحد مصرعه فورا، وأصيب مرافقان له بجروح متفاوتة الخطورة، في حادثة سير وقعت ظهر اليوم الاثنين على الطريق الرابطة بين رباط الخير والمنزل.

ووفق مصادر هسبريس، فإن هذا الحادث، الذي وقع بالمقطع الطرقي التابع لجماعة عين تمكناي، نجم عن انقلاب السيارة التي كان على متنها الضحايا، والتي كانت محملة برؤوس من الغنم نفق البعض منها.

وأفادت المصادر ذاتها بأن جثة الهالك تم نقلها إلى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بصفرو قصد إخضاعها للتشريح الطبي، فيما تم إدخال المصابين المستشفى ذاته لتلقي العلاجات الضرورية.

وأنجزت مصالح الدرك الملكي، التي هرعت رفقة عناصر الوقاية المدنية إلى موقع الحادث، محضرا حول ظروف وملابسات وقوعه.