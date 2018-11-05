بنزين ومتلاشيات الفوسفاط تورّط شابين في خريبكة

هسبريس من خريبكة

أوقفت عناصر الدرك الملكي بمركز حطان، التابع لسرية خريبكة، شخصيْن على خلفية الاشتباه في تورطهما في سرقة البنزين والمتلاشيات من أوراش المجمع الشريف للفوسفاط، والانضمام إلى شبكة إجرامية متخصصة في سرقة المواشي، ضمن ما يعرف بـ" الفراقشية".

وأوضحت مصادر هسبريس أن أحد الموقوفيْن هو شقيق شاب في الثلاثينات من عمره كان قد نجح في الفرار من عناصر دركية مصفّد اليدين، خلال نقله إلى منزله بالجماعة القروية المفاسيس، قبل يومين، من أجل إجراء عملية تفتيش، حيث هاجم أحد العناصر الأمنية ولاذ بالفرار تحت جنح الظلام، وما يزال البحث عنه جاريا إلى حدود الساعة.

وأضافت المصادر ذاتها أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار القضية المرتبطة بالشخص الهارب من قبضة الدرك الملكي، والقضية الأخرى المتعلقة بالشابّيْن الموقوفين زوال اليوم، أسفرت عن ضبط كمية من متلاشيات المجمع الشريف للفوسفاط، ومبالغ مالية، وهواتف، ولوحات لترقيم سيارات كانت تستعمل في السرقات.

وجرى وضع الموقوفيْن رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما ما تزال مصالح الدرك الملكي تواصل أبحاثها قصد العثور على الشخص الهارب، مستعينة في ذلك بفرق أمنية وكلاب مدربة.