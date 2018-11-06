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كُتّاب وآراء
الأمن الإسباني يوقف مهرّبا مبحوثا عنه في المغرب
اعتقلت عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية مهاجرا مغربيا بموجب مذكرة بحث دولية أصدرتها السلطات المغربية، بعدما كان متابعا بتهم تتعلق بـ"الاتجار بالمخدرات وتهريبها من المغرب نحو دول أوروبية".
وأفادت السلطات الأمنية الإسبانية بأن الهارب من العدالة، البالغ من العمر 53 عاما، يتحدر من مدينة بني أنصار بالناظور، مشيرة إلى أن عملية توقيفه تمت على مستوى شارع "إنخينييرو دي لاطوري أكوسطا" بمدينة مالقا الجنوبية، بعدما أوقفته دورية للأمن بالمنطقة بغرض مراقبة وثائقه الشخصية.
وتبعا للمصادر ذاتها، فإن المعني بالأمر يتزعم منظمة إجرامية تكرس أنشطتها للاتجار بالممنوعات بين المغرب وأوروبا، موضحة في السياق ذاته أن الشبكة كانت تخبئ كميات مهمة من المخدرات بمستودع سري بالقرب من ميناء مدينة الناظور قبل تصديرها إلى دول أخرى.