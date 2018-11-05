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الرئيسية | حوادث | مافيات هولندية تُغرق المملكة بأقراص "إكستازي" و"حبوب السعادة"

مافيات هولندية تُغرق المملكة بأقراص "إكستازي" و"حبوب السعادة"

مافيات هولندية تُغرق المملكة بأقراص "إكستازي" و"حبوب السعادة"
هسبريس من الرباط
الاثنين 05 نونبر 2018 - 18:00

كشفت المديرية العامة للأمن الوطني أن إجراءات المراقبة الحدودية المنجزة بتنسيق بين عناصر الأمن والجمارك مكنت، في الساعات الأولى من صباح الاثنين، من إجهاض محاولة تهريب ما يناهز نصف مليون قرص إكستازي نحو المغرب، من طرف ثلاثة أشخاص كانوا على متن سيارة مسجلة بهولندا.

وقبل ذلك بأقل من أسبوع تقريبا، أعلنت مصالح الأمن الوطني العاملة بمركز ابني انصار بمدينة الناظور عن حجز أكثر من 40 ألف قرص مخدر من نوع إكستازي، كانت بحوزة أربعة أشخاص، من بينهم المشتبه فيه الرئيسي الذي يقطن بدولة هولندا ويحمل جنسيتها.

القاسم المشترك بين مثل هذه العمليات النوعية هو مصدر الشحنات المحجوزة من مخدر الإكستازي، التي يتم تهريبها من هولندا نحو المغرب عبر مسالك معروفة ومن خلال "بروفايلات" محددة للمهربين، الذين يتم اختيارهم إما من بين مواطنين هولنديين من أصل مغربي، أو يتم اللجوء أحيانا إلى إرسال الشحنات المخدرة عبر حقائب غير مرفوقة بأصحابها على متن حافلات للنقل الدولي تربط هولندا بالمغرب.

وفي تعليق على هذا الموضوع، أوضح مصدر أمني أن الخطير في أقراص الإكستازي أنها تعتبر من المخدرات التركيبية التي تُصنّع أساسا من مواد ومستحضرات كيميائية؛ ما يجعل انعكاساتها خطيرة على الصحة العامة وعلى التمييز والإدراك لدى المتعاطي. كما أن هذه المخدرات يتم تحضيرها في مستودعات سرية ببعض دول غرب أوروبا، وتحديدا هولندا، قبل تهريبها نحو المغرب بكميات كبيرة وعبر مسالك مختلفة، وهو ما يشكل تحديا حقيقيا أمام مصالح الأمن المغربية.

واستطرد المصدر ذاته أن الشبكات الإجرامية التي تنشط في هذا المجال تراهن على تحضير هذه المخدرات التركيبية في أشكال وألوان جذابة، للتأثير في المتعاطي، خصوصا فئة الشباب واليافعين، كما أنها تطلق على هذا النوع من الأقراص تسميات مغلوطة، كحبة "السعادة مثلا"، لإعطاء انطباع لدى المتعاطي بأنها تخلق سعادة وهمية، بيد أنها في الحقيقة تؤثر بشكل كبير في الخلايا الدماغية وتدفع المستهلك إلى ارتكاب أفعال لا إرادية.

وشدّد المصدر الأمني على أن حجز مصالح الأمن المغربية لأكثر من نصف مليون قرص إكستازي هو مؤشر رقمي يمكن قراءته من زوايا عدة وجوانب مختلفة. فمثل هذه المحجوزات الكبيرة تُخفي وراءها شبكات منظمة في شكل "مافيات" تنشط في هولندا وتستهدف المغرب، لأن الأمر لا يتعلق نهائيا بعمل عرضي أو فردي بالنظر إلى التكلفة الباهظة لمثل هذه الكمية الكبيرة المحجوزة".

وتابع المصدر "حجز أكثر من نصف مليون قرص مخدر معناه أن السلطات المغربية تفادت أو تجنبت وقوع أكثر من نصف مليون جريمة، فتعاطي أو استهلاك قرص مخدر واحد يؤدي إلى ارتكاب فعل إجرامي، لأنه يفقد المستهلك الإدراك ويزيغ به بشكل لإ إرادي لارتكاب أنشطة مشوبة بعدم الشرعية، فالمستهلك قد يجنح للعنف، أو الاعتداء الجنسي، أو السرقة، أو استخدام العنف في حق الأصول، وغيرها من الأفعال الإجرامية، بمجرد تعاطي قرص واحد".

"أما بخصوص الآثار غير المباشرة التي يتسبب فيها تعاطي الأقراص المهلوسة على الصعيد التعليمي والاجتماعي والاقتصادي، فهي أفدح وتكون دائما نتائجها أكثر خطورة" يضيف المتحدث.

واستطرد المصدر بأن توالي عمليات الحجز الكبيرة لمخدر الإكستازي القادم من أوروبا، وتحديدا من هولندا، يسمح بتسجيل تحول في جغرافية المخدرات التركيبية، التي باتت تصنع في مختبرات ومستودعات سرية ويتم تهريبها لاحقا نحو المغرب بألوان مختلفة وتكاليف مالية منخفضة للتأثير في الشباب واليافعين.

وختم المصدر تصريحه بأن السلطات الأمنية المغربية تدرك جيدا حجم هذه التحديات؛ لذلك رفعت من نسبة جاهزيتها في هذا المجال، كما عززت قنوات جمع المعلومات الجنائية بشأن الشبكات الإجرامية الأجنبية التي تنشط في تهريب الإكستازي، وهو ما يترجمه من الناحية العملية اطراد عمليات الحجز الكبيرة والمتوالية التي رصدتها مصالح الأمن في الآونة الأخيرة.

وفي سياق ذي صلة، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه الضبطيات الكبيرة، حيث قالوا إنها تستهدف عمدا المغرب وناشئته، كما طالبوا السلطات القضائية بإصدار أوامر دولية بإلقاء القبض على أعضاء المافيات الهولندية والأجنبية التي تحاول إغراق المغرب بهذه الأقراص الخطيرة على الصحة العامة وعلى الأمن الاجتماعي والروحي للمغاربة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (25)

1 - رشيد الاثنين 05 نونبر 2018 - 18:08
سياسة الكيل بمكيالين : ملي الهولنديين من أصل مغربي كايربحوا فالمنافسات الرياضية كانقولو عليهم مغاربة .. و ملي كايتشدوا فقضايا إجرامية كانقولوا عليهم هولنديين !
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-31
2 - محمد الاثنين 05 نونبر 2018 - 18:10
اه كايستهدفونا خايفين لا نفوتوهم عليها بغاو يدوخونا . و انا نعيق.
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-25
3 - متابعة الاثنين 05 نونبر 2018 - 18:10
اللهم يا لطيف نسألك اللطف فيما جرت به المقادير
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53
4 - عبد الله الاثنين 05 نونبر 2018 - 18:15
شباب المغرب في خطر لهذا نطلب من الدولة ان تعدم كل من سولت له نفسه ان يتاجر في الاقراص المهلوسة وليكن في علم السلطة ان كل منزل يوجد فيها مدمن على هذه الاقراص اصحابها في عذاب شديد ولقدنا عشنا هذه الحالة والله المستعان
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32
5 - محمد عامر الاثنين 05 نونبر 2018 - 18:16
هذه الدولة تبين بشكل واضح عداءها للمغرب ولشعب المغرب.يجب التصدي لها والرد عليها بما هو مناسب
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17
6 - حسام الاثنين 05 نونبر 2018 - 18:17
شكون راه ايجيبها ويدخل هاد لعجب من غيرهم يبيعوها او يوزعونها على فئة شباب خاصتاً كل شيء واضح وضوح شمس ..الله اغبرنا من هاد لبلاد و صافي
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-4
7 - Mohamed الاثنين 05 نونبر 2018 - 18:17
السلام عليكم.
جربوا تطبيق حكم الإعدام ولو غير ف هاد الأربعة للي دخلوا نصف مليون حبة.
والله حتى ترتاحوا .
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23
8 - KIM الاثنين 05 نونبر 2018 - 18:19
حتى المغرب يغرق الدول المجاورة بالحشيش !
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-11
9 - مغربية الاثنين 05 نونبر 2018 - 18:21
اللهم من أراد بأبنائنا سوءا فاجعل الدائرة عليه اللهم جنب أولادنا الفتن ماظهر منها ومابطن
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17
10 - يوسسسسف الاثنين 05 نونبر 2018 - 18:21
الا عدام لهؤلاء القتلة . آلاف الاقراص يعني المئآت من الجرائم و عدد لا يحصى من اعمال العنف و ترهيب الناس . والله ما خاص غير قانون جريء يسن الاعدام لكل من يدخل السموم للبلاد.
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12
11 - ايت الراصد:المهاجر الاثنين 05 نونبر 2018 - 18:23
لماذا بالضبط الان تتم الإشارة الى المخدرات/الأقراص القادمة من هولاندا مع انها تاتي من اوربا بصفة عامة ومنذ سنوات بل انهم كان يؤكدون على قدومها من جارة الشرق ؟!...باختصار هل هناك علاقة بملف حراك الريف والذي تضغط من خلاله هولاندا على المغرب وهذا الاخير يريد ان يرد على ذلك بطريقة اخرى ...؟!؟ مجرد تساؤل
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-5
12 - ben الاثنين 05 نونبر 2018 - 18:23
la hollande ne veux toujour pas livrer ce mafieux et trafiquant de drogue? car c est lui qui et derriere ce travaille !
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3
13 - Egou الاثنين 05 نونبر 2018 - 18:23
واحد الحشيش المغربي ماعليهش الله يتمنع حتى هو ؟
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-1
14 - marocain الاثنين 05 نونبر 2018 - 18:25
نطلب من العدالة أن تطبق عليهم أقصى العقوبات الا و هو الإعدام و لكن قبل هذا وجب تقديم وجبة من هذه الحبوب لينعموا بالسعادة قبل اعدامهم و لكم واسع النظر
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4
15 - محمد الاثنين 05 نونبر 2018 - 18:26
على الدولة تغليظ العقوبات على هؤلاء المجرمين ليكونوا عبرة لمن سولت له نفسه ادخال هذه المخدرات الى بلادنا،
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2
16 - IBN EL JAZAYER الاثنين 05 نونبر 2018 - 18:26
بالامس القريب كنتم تتهمون الجزاءر باءغراق المغرب بالحبوب المهلوسة ومذا حصل اليوم مع هولندا المهم حتى المغرب اغرق العالم بالحشيش فاءين هو المشكل ان كان تبادل بين هولندا والمغرب
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0
17 - حسيمي من هولندا الاثنين 05 نونبر 2018 - 18:26
مهما غردتم فإنكم لن تحصلوا على شعو .. المملكة الهولندية حصن متين، لا مجال لخلط الأوراق معها .. لن ينفعكم تغريدكم في شيء.
من حصل بين أيديكم و هو يدخل تلك القاذورات فطبقوا عليه قانونكم أما هولندا فهي بعيدة عنكم كل البعد، لا أقصد المسافة بل الرقي.
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-7
18 - مغربي مغترب الاثنين 05 نونبر 2018 - 18:28
يارشيد رقم 1
الذي يتحدث عن سياسة الكيل بمكيالين عليه أن يفهم أن هناك إنسان صالح وإنسان طالح والتعامل معهما يتم وفق هذا المعيار وبالتالي فلا داعي للثرثرة الزائدة فهناك شعب يسمى الشعب المغربي ومن أراد تدميره وتخريبه سيجد نفسه أمام السلطات الأمنية هولنديا كان أم مغربيا أم موزمبيقيا
طلع النيفو ياأخي ولتكن لذيك ذرة من الكرامة إن كنت فعلا مواطنا مغربيا ...لّي حصل إودّي ...نحن لسنا في غابة يا أخي
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4
19 - عبد الله الاثنين 05 نونبر 2018 - 18:29
فعلا ليسوا مغاربة لأن من يريد شرا بالمغرب ليس مغربيا .
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0
20 - Touhali الاثنين 05 نونبر 2018 - 18:29
punition sans pitié avec saisies de leurs fortunes diverses.
ألعقاب شديد وسجن وأشغال الشاقة لهدا نوع من انواع المجرمين ومتبعاتهم مع حجز ممتلكاتهم في لخاريج وفي دخيل البلد.
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3
21 - الخليل الاثنين 05 نونبر 2018 - 18:33
لمحاربة هذا النوع من التهريب المنظم لتخريب عقول الشباب المغربي يجب تغييىر القانون لجعل عقوبة تهريب الاقراص المهيجة للمغرب هي الإعدام حتى تكون الاحكام رادعة لكل من يريد تخريب عقول الشبال المغاربة.
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0
22 - mingo الاثنين 05 نونبر 2018 - 18:35
بيت القصيد يكمن في تلات نقاط يجب تطبيقها اولا متابعة المهربين على انهم مجرمين من درجة تهديد مصالح الدولة تانيا مطالبة هلندا او غيرها بالرضوخ للتعاون الدولي بين المخابرات المغربية ونضيرتها للتنسيق و للقبض على هده المافيات وتقديمها على اساس مهدد دولة تالتا رفع عقوبة المجروحين الصغار الى اقصي الحدود وتتمتل في 15 سنة و توعية الشباب بخطورة الاقراص على الصحة غير دالك لاشيئ
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23 - نونو الاثنين 05 نونبر 2018 - 18:35
المغرب انتهج سياسة غير واضحة في محاربة استهلاك المخدرات . فهو لم (يستطع) حتى القضاء على انتاج مخدر الشيرا من فوق أراضيه فكيف به أن يتعامل مع خلايا سرية دقيقة و محترفة .. فهل ننتج فوق أراضينا حبوب الفهم ؟؟؟
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24 - محمد النم الاثنين 05 نونبر 2018 - 18:36
...ومافيات مغربية تغرق اوربا بالحشيش..حشيش الشقاء لا السعادة..
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25 - Observateur الاثنين 05 نونبر 2018 - 18:38
هولندا ترسل إلى المغرب السموم القاتلة بدل من تسليمه المطلوبين الذين يتاجرون في المخدرات !
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