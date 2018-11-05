24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
05/11/2018
الأيام القادمة
|5
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:20
|07:47
|13:16
|16:09
|18:35
|19:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
- حول وفاة راعي غنم بتازة
- ترامب: السعودية "أساءت" استخدام أسلحتنا في اليمن
- أسرة استرالية تعثر على ثعبانها المفقود بعد غيابه شهرين عن المنزل
- أعمال تخريب توقف مئات الأشخاص في باكستان
- نجلا خاشقجي ينشدان دفن جثة والدهما بالبقيع
التصفية القضائية لـ"سامير" تشمل الملياردير العامودي و5 مسؤولين (5.00)
- رصيف الصحافة: الحكومة تتجه إلى اقتناء سيارات كهربائية باهظة - (99)
- تقرير يوصي المغرب باعتماد تجربة سويسرا في التنمية المستدامة - (62)
- المدارس تعمل بالتوقيت العادي إلى الاثنين المقبل - (46)
- الأمن يفشل محاولة إغراق المغرب بأقراص "إكستازي" - (41)
- البوليساريو تقاضي شركات التأمين الفرنسية في الأقاليم الصحراوية - (40)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
وفاة شخصين في حادث مروري ضواحي مراكش
الاثنين 05 نونبر 2018 - 19:29
فتحت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بجماعة سعادة ضواحي مدينة مراكش، اليوم الاثنين، تحقيقا أوليا في وفاة شخصين في حادثة سير وقعت على مستوى جماعة السويهلى، على الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين مراكش وكل من الصويرة وأكادير.
وأوضحت مصادر هسبريس أن الهالكين دهستهما سيارة لما كانا على متن دراجة نارية، فتوفيا في الحين، مضيفة أن رجال الدرك الملكي أشرفوا على نقل جثمانيهما إلى مستودع الأموات.
وفور علمها بهذا الحادث المروري، انتقلت السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي إلى عين المكان لجمع المعلومات والمعطيات التي يمكن أن تفيد في التحقيق في الموضوع.