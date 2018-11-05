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الرئيسية | حوادث | وفاة شخصين في حادث مروري ضواحي مراكش

وفاة شخصين في حادث مروري ضواحي مراكش

وفاة شخصين في حادث مروري ضواحي مراكش
إبراهيم مغراوي
الاثنين 05 نونبر 2018 - 19:29

فتحت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بجماعة سعادة ضواحي مدينة مراكش، اليوم الاثنين، تحقيقا أوليا في وفاة شخصين في حادثة سير وقعت على مستوى جماعة السويهلى، على الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين مراكش وكل من الصويرة وأكادير.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الهالكين دهستهما سيارة لما كانا على متن دراجة نارية، فتوفيا في الحين، مضيفة أن رجال الدرك الملكي أشرفوا على نقل جثمانيهما إلى مستودع الأموات.

وفور علمها بهذا الحادث المروري، انتقلت السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي إلى عين المكان لجمع المعلومات والمعطيات التي يمكن أن تفيد في التحقيق في الموضوع.

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