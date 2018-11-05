24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2007:4713:1616:0918:3519:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. التصفية القضائية لـ"سامير" تشمل الملياردير العامودي و5 مسؤولين (5.00)

  2. خريجو أكاديمية الفنون التقليدية يطمحون إلى ملامسة مجد العالمية (5.00)

  3. الموت يطفئ شُعلة الصقلي مبدع كلمات النشيد الوطني (5.00)

  4. الساعة الإضافية تشعل جلسة "النواب" .. برلمانية: "صيفنا وْلى شْتْوة" (5.00)

  5. نشر تحقيق لمخطوطة قرآنية ولاختلافها مع مصحفنا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | إيقاف 4 شبان لسرقة مدرسة في آيت اعميرة

إيقاف 4 شبان لسرقة مدرسة في آيت اعميرة

إيقاف 4 شبان لسرقة مدرسة في آيت اعميرة
رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها
الاثنين 05 نونبر 2018 - 03:53

أوقفت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لآيت اعميرة، الاثنين، أربعة شبان، على خلفية تورطهم المباشر في اقتحام مدرسة "النخلة"، الواقعة في مركز آيت اعميرة، والسطو على ما بداخل مطعم من تجهيزات ومعدات.

وجاء إيقاف المشتبه فيهم، بعد تفعيل تحريات ميدانية من لدن مصالح الدرك بآيت اعميرة، بناء على شكاية من إدارة المؤسسة التعليمية، أفادت بتعرض المدرسة لانتهاك حرمتها وتخريب وسطو على ما بداخل مطعمها من تجهيزات ومعدات.

وجرى وضع الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، من أجل تعميق البحث معهم حول أسباب وظروف اقترافهم للفعل الجرمي، في انتظار تقديمهم أمام العدالة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.