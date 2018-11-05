24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|5
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:20
|07:47
|13:16
|16:09
|18:35
|19:52
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- حول وفاة راعي غنم بتازة
- مريم أمجون..النبوغ المغربي الذي نحتاجه
- المؤسسة الملكية بالمغرب: مكانتها واختصاصاتها
- ارتفاع لافت لمعدلات انتحار الصغار في اليابان
- 52 ألف عاطل انضموا إلى صفوف البطالة بإسبانيا
التصفية القضائية لـ"سامير" تشمل الملياردير العامودي و5 مسؤولين (5.00)
خريجو أكاديمية الفنون التقليدية يطمحون إلى ملامسة مجد العالمية (5.00)
الساعة الإضافية تشعل جلسة "النواب" .. برلمانية: "صيفنا وْلى شْتْوة" (5.00)
- الساعة الإضافية تشعل جلسة "النواب" .. برلمانية: "صيفنا وْلى شْتْوة" - (116)
- رصيف الصحافة: الحكومة تتجه إلى اقتناء سيارات كهربائية باهظة - (99)
- تقرير يوصي المغرب باعتماد تجربة سويسرا في التنمية المستدامة - (64)
- مافيات هولندية تُغرق المملكة بأقراص "إكستازي" و"حبوب السعادة" - (58)
- المدارس تعمل بالتوقيت العادي إلى الاثنين المقبل - (50)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
إيقاف 4 شبان لسرقة مدرسة في آيت اعميرة
أوقفت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لآيت اعميرة، الاثنين، أربعة شبان، على خلفية تورطهم المباشر في اقتحام مدرسة "النخلة"، الواقعة في مركز آيت اعميرة، والسطو على ما بداخل مطعم من تجهيزات ومعدات.
وجاء إيقاف المشتبه فيهم، بعد تفعيل تحريات ميدانية من لدن مصالح الدرك بآيت اعميرة، بناء على شكاية من إدارة المؤسسة التعليمية، أفادت بتعرض المدرسة لانتهاك حرمتها وتخريب وسطو على ما بداخل مطعمها من تجهيزات ومعدات.
وجرى وضع الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، من أجل تعميق البحث معهم حول أسباب وظروف اقترافهم للفعل الجرمي، في انتظار تقديمهم أمام العدالة.