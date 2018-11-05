إيقاف 4 شبان لسرقة مدرسة في آيت اعميرة

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

أوقفت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لآيت اعميرة، الاثنين، أربعة شبان، على خلفية تورطهم المباشر في اقتحام مدرسة "النخلة"، الواقعة في مركز آيت اعميرة، والسطو على ما بداخل مطعم من تجهيزات ومعدات.

وجاء إيقاف المشتبه فيهم، بعد تفعيل تحريات ميدانية من لدن مصالح الدرك بآيت اعميرة، بناء على شكاية من إدارة المؤسسة التعليمية، أفادت بتعرض المدرسة لانتهاك حرمتها وتخريب وسطو على ما بداخل مطعمها من تجهيزات ومعدات.

وجرى وضع الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، من أجل تعميق البحث معهم حول أسباب وظروف اقترافهم للفعل الجرمي، في انتظار تقديمهم أمام العدالة.