مصرع مهاجرين مغاربة حاولوا الوصول إلى إسبانيا

متابعة من خالد ملوك

لقي أربعة مهاجرين مغاربة مصرعهم بمياه شاطئ "كانيوس دي ميكا" التابع لمدينة قاديس بإقليم الأندلس الإسباني، بعدما حاولوا الوصول إلى التراب الأيبيري على متن قارب يقل 40 مرشحا للهجرة غير النظامية.

وأفادت مصادر أمنية، في تصريحات للقناة الرابعة الإسبانية، بأن هؤلاء المهاجرين سقطوا في مياه البحر إثر اصطدام المركبة بصخرة كبيرة، مشيرة إلى أنه جرى انتشال جثث أربعة مواطنين مغاربة وإنقاذ 20 آخرين، في حين لا يزال البحث مستمرا قصد العثور على بقية الأشخاص المفقودين.

وتبعا للمصادر ذاتها فإن البحث لا يزال جاريا من قبل قوات الإنقاذ البحري التي استعانت بسفينة بحرية ومروحية وغواصين، مردفة في السياق ذاته أن فرقة الصليب الأحمر الإسباني وفرت الملابس والأكل والرعاية الصحية والمشروبات للناجين بميناء المدينة ذاتها، قبل أن يتم ترحيلهم إلى أحد مراكز الإيواء.