24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2107:4813:1616:0918:3519:51
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. التصفية القضائية لـ"سامير" تشمل الملياردير العامودي و5 مسؤولين (5.00)

  2. الهند تحظر إقامة الصلوات الخمس في "تاج محل" (5.00)

  3. خريجو أكاديمية الفنون التقليدية يطمحون إلى ملامسة مجد العالمية (5.00)

  4. الموت يطفئ شُعلة الصقلي مبدع كلمات النشيد الوطني (5.00)

  5. الساعة الإضافية تشعل جلسة "النواب" .. برلمانية: "صيفنا وْلى شْتْوة" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | شرطة مراكش تنهي النشاط الإجرامي لـ "الشيطان"

شرطة مراكش تنهي النشاط الإجرامي لـ "الشيطان"

شرطة مراكش تنهي النشاط الإجرامي لـ "الشيطان"
إبراهيم مغراوي من مراكش
الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 10:48

أوقفت فرقة الأبحاث بالمنطقة الأمنية المحاميد بمدينة مراكش وعناصر من الدائرة الأمنية العاشرة بالمدينة ذاتها شابا يبلغ من العمر 26 يلقب بـ"الشيطان"، والذي يعتبر موضوع أربع مذكرات بحث.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الشاب الموقوف مجرم خطير؛ وهو ما دفع الفرقة والعناصر المذكورين إلى ترصده بعدما توصلت الدائرة الأمنية العاشرة بإخبارية بوجوده بحي المحاميد، فوضعوا له كمينا بالقرب من منزل عائلته.

وأوردت المصادر ذاتها أن الموقوف توارى عن الأنظار مدة طويلة، ولما حاولت فرقة الأبحاث وعناصر الدائرة المذكورة محاصرته فر هاربا؛ لكنه لم يتمكن من ذلك، نظرا للعدد الكبير من رجال الأمن الذين حضروا لإلقاء القبض عليه.

وقد نقل الموقوف إلى مقر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، لوضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، لتعميق البحث معه، في انتظار تقديمه أمام العدالة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.