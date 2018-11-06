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كُتّاب وآراء
شرطة مراكش تنهي النشاط الإجرامي لـ "الشيطان"
أوقفت فرقة الأبحاث بالمنطقة الأمنية المحاميد بمدينة مراكش وعناصر من الدائرة الأمنية العاشرة بالمدينة ذاتها شابا يبلغ من العمر 26 يلقب بـ"الشيطان"، والذي يعتبر موضوع أربع مذكرات بحث.
وأوضحت مصادر هسبريس أن الشاب الموقوف مجرم خطير؛ وهو ما دفع الفرقة والعناصر المذكورين إلى ترصده بعدما توصلت الدائرة الأمنية العاشرة بإخبارية بوجوده بحي المحاميد، فوضعوا له كمينا بالقرب من منزل عائلته.
وأوردت المصادر ذاتها أن الموقوف توارى عن الأنظار مدة طويلة، ولما حاولت فرقة الأبحاث وعناصر الدائرة المذكورة محاصرته فر هاربا؛ لكنه لم يتمكن من ذلك، نظرا للعدد الكبير من رجال الأمن الذين حضروا لإلقاء القبض عليه.
وقد نقل الموقوف إلى مقر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، لوضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، لتعميق البحث معه، في انتظار تقديمه أمام العدالة.