البحث عن امرأتين تحت حطام منزلين بالدار البيضاء

هسبريس ـ و.م.ع

أفادت السلطات المحلية لعمالة مقاطعات الدار البيضاء - أنفا أن منزلين مدرجين ضمن تعداد المباني الآيلة للسقوط، أحدهما غير مأهول بالسكان، انهارا اليوم الثلاثاء بزنقة تازارين في "درب المعيزي".

وحسب المعطيات الأولية، فإن 3 نساء تتواجدن في عداد المفقودين على إثر هذا الانهيار، حيث جرى إنقاذ امرأة واحدة تم نقلها إلى مستشفى مولاي يوسف لتلقي العلاجات الضرورية.

لا تزال الأبحاث جارية للعثور على المرأتين الأخرتين من طرف مصالح الوقاية المدنية والسلطات المحلية والمصالح الأمنية التي انتقلت إلى عين المكان فور علمها بالحادث.