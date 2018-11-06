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كُتّاب وآراء
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البحث عن امرأتين تحت حطام منزلين بالدار البيضاء
الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 12:08
أفادت السلطات المحلية لعمالة مقاطعات الدار البيضاء - أنفا أن منزلين مدرجين ضمن تعداد المباني الآيلة للسقوط، أحدهما غير مأهول بالسكان، انهارا اليوم الثلاثاء بزنقة تازارين في "درب المعيزي".
وحسب المعطيات الأولية، فإن 3 نساء تتواجدن في عداد المفقودين على إثر هذا الانهيار، حيث جرى إنقاذ امرأة واحدة تم نقلها إلى مستشفى مولاي يوسف لتلقي العلاجات الضرورية.
لا تزال الأبحاث جارية للعثور على المرأتين الأخرتين من طرف مصالح الوقاية المدنية والسلطات المحلية والمصالح الأمنية التي انتقلت إلى عين المكان فور علمها بالحادث.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - عامل تقني الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 12:13
هذا من اختصاص الكلاب المدربة في التنقيب عن الجثث التي تننفس و التي لا تتنفس
2 - sami الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 12:27
اللهم ألطف بعبادك يا رب إنك على كل شيء قدير
3 - زهير الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 12:52
البحث عن امرأتين تحت حطام منزلين بالدار البيضاء .. و لا تزال الأبحاث جارية للعثور على المرأتين الأخرتين !! و لو انهار برج من 50 طبقة، كم سيستمر من الوقت للبحث عنهما !؟
4 - زمن الركوب على الماسي الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 13:00
رحم الله الفقيدتين واسكنهما فسيح جنانه والهم عائلتهما الصبر والسلوان وابعد عنهم هواة الركوب على الامواج الذين يستغلون ماسي ابناء الشعب للظهور بلباس المدافعين عن حقوق المواطن والحقيقة ان حق المواطن هو اخر ما يهمهم . وجب اخد العبرة من العقلية الايطالية وموقفها من تحطم قنطرة جينوا التي تم ترميمها من اموال دافعي الضرائب الايطاليين حديثا وخلف الحادث مقتل 40 شخصا من جنسيات مختلفة ولم يركب على الماساة اي حزب جمعية او مواطن ايطالي كل ما هناك انه تم سحب الرخصة من الشركة التي قامت بعملية الترميم .
كثير من هواة الركوب على الماسي تمنوا لو ان الحادث وقع في المغرب لا قدر الله .
كثير من هواة الركوب على الماسي تمنوا لو ان الحادث وقع في المغرب لا قدر الله .
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