24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2107:4813:1616:0918:3519:51
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الهند تحظر إقامة الصلوات الخمس في "تاج محل" (5.00)

  2. خريجو أكاديمية الفنون التقليدية يطمحون إلى ملامسة مجد العالمية (5.00)

  3. الموت يطفئ شُعلة الصقلي مبدع كلمات النشيد الوطني (5.00)

  4. الساعة الإضافية تشعل جلسة "النواب" .. برلمانية: "صيفنا وْلى شْتْوة" (5.00)

  5. دورتموند يشكر أشرف حكيمي باللهجة المغربية‎ (4.50)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | انتشال جثة من حطام منزلين في الدار البيضاء

انتشال جثة من حطام منزلين في الدار البيضاء

انتشال جثة من حطام منزلين في الدار البيضاء
هسبريس ـ محمد لديب
الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 13:15

انتشلت عناصر الوقاية المدنية بمدينة الدار البيضاء، بعد زوال اليوم الثلاثاء، جثة امرأة متقدمة في السن، توفيت بعد انهيار منزل في "درب السنغال" بالمدينة القديمة، بفعل تأثيرات مياه الأمطار التي تهاطلت بكثافة.

ونقلت عناصر الوقاية جثمان الراحلة، وذلك بعد محاولات عديدة لانتشال ابنتها التي مازالت على قيد الحياة تحت الأنقاض؛ بينما قال مسؤولون ترابيون، في تصريحات متطابقة لهسبريس، إن الانهيار وقع صباح اليوم، وتسبب في محاصرة ثلاثة أشخاص.

وشددت المصادر نفسها، ضمن تصريحاتها، على انتشال امرأة أولى في حالة حرجة، فيما انتشلت الثانية بعد وفاتها، ويتم حاليا العمل على تخليص الضحية الثالثة من الركام المحيط بها.

وظل معظم سكان الأحياء الشعبية بمدينة الدار البيضاء، القاطنين بالدور الآيلة للسقوط في أحياء "المدينة القديمة" و"درب السلطان" و"الحي المحمدي"، متخوفين من انهيار بيوتهم بسبب استمرار تهاطل الأمطار على مدى أسبوعين متتاليين.

وقال نشطاء جمعويون إن "الحالة المزرية لمعظم المنازل التي يقطنها سكان المدينة القديمة، داخل وخارج السور، أصبحت تشكل رعبا حقيقيا يقض مضجع المقيمين تحت سقوفها".

وتزايدت المخاوف بشكل كبير في ظل التساقطات المطرية المهمة خلال شهر أكتوبر الماضي؛ ما يزيد، وفق تعبيرات المرعوبين، من احتمال انهيار البيوت التي توجد في حالة يرثى لها أصلا.

كما يقول سكان المباني نفسها إن المسؤولين في مقاطعة سيدي بليوط يمتنعون عن منح تراخيص القيام بالإصلاحات اللازمة، متذرعين بوجود برنامج للترميم تحت إشراف الوكالة الحضرية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - فريد الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 13:23
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هذه مسؤولية الدولة في تعاونها مع المنازل الآيلة للسقوط
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
2 - karim الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 13:36
Ils était déjà avertis les habitants ne voulaient sortir
Ce qu’ils disaient la vie est aux mains du dieu
Et bien voilà c’est arrivé
L’état n’est pas responsable
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - فيصب الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 13:39
كازا غاديا فالأخيران احمادي مبقات فيها معيشة. لي لقا يهرب بعمرو يهرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.