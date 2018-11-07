جرّار ينهي حياة شاب عشريني نواحي سطات

إبراهيم الحافظون من سطات

لقي شاب عشريني مصرعه على الفور، الثلاثاء، نتيجة سقوطه من فوق جرار فلاحي، على مستوى دوار "الدبالزة"، جماعة أولاد عامر قيادة بني مسكين الشرقية دائرة البروج بإقليم سطات.

وأفادت مصادر هسبريس من مكان الحادث بأن الهالك "م، ك"، وهو أعزب مزداد سنة 1994، بدوار أهل الشعبة جماعة مسكورة قيادة بني مسكين الشرقية دائرة البروج، كان يقوم ببعض الأشغال الفلاحية بواسطة جرار، بأحد الحقول بمنطقة بني مسكين الشرقية، إلا أن انحراف الجرار وسقوط الشاب عرضيا أدى إلى وفاته في الحين.

وزادت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك الملكي بمركز البروج، وممثل عن السلطات المحلية، وعناصر الوقاية المدنية، انتقلوا إلى دوار "الدبالزة"، وقاموا بمعاينة جثة الهالك ونقلها إلى مستشفى البروج، ومنه إلى مستودع الأموات بسطات، قصد المعاينة أو التشريح لفائدة البحث القضائي لتحديد ظروف الوفاة، حسب تعليمات النيابة العامة المختصة.