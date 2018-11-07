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الرئيسية | حوادث | جرّار ينهي حياة شاب عشريني نواحي سطات

جرّار ينهي حياة شاب عشريني نواحي سطات

جرّار ينهي حياة شاب عشريني نواحي سطات
إبراهيم الحافظون من سطات
الأربعاء 07 نونبر 2018 - 09:16

لقي شاب عشريني مصرعه على الفور، الثلاثاء، نتيجة سقوطه من فوق جرار فلاحي، على مستوى دوار "الدبالزة"، جماعة أولاد عامر قيادة بني مسكين الشرقية دائرة البروج بإقليم سطات.

وأفادت مصادر هسبريس من مكان الحادث بأن الهالك "م، ك"، وهو أعزب مزداد سنة 1994، بدوار أهل الشعبة جماعة مسكورة قيادة بني مسكين الشرقية دائرة البروج، كان يقوم ببعض الأشغال الفلاحية بواسطة جرار، بأحد الحقول بمنطقة بني مسكين الشرقية، إلا أن انحراف الجرار وسقوط الشاب عرضيا أدى إلى وفاته في الحين.

وزادت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك الملكي بمركز البروج، وممثل عن السلطات المحلية، وعناصر الوقاية المدنية، انتقلوا إلى دوار "الدبالزة"، وقاموا بمعاينة جثة الهالك ونقلها إلى مستشفى البروج، ومنه إلى مستودع الأموات بسطات، قصد المعاينة أو التشريح لفائدة البحث القضائي لتحديد ظروف الوفاة، حسب تعليمات النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - سايق الأربعاء 07 نونبر 2018 - 09:40
اللهم ارحمه،شاب في مقتبل العمر،يلقى حتفه،حادث مؤسف ،كان الله في عون احتمال ذويه،في محنتهم هاته بمصيبة الموت،التي جرى بها قلم القدر الالاهي،فتى كان في مهنته،يعمل الفلاحة،ليختطفه حتف المنون،انا لله وانا اليه راجعون،اللهم عظم اجر من عظمت رزيتهم فيه،من اهله،و أصحابه،و ذوي رحمه،امين يا رب العالمين
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