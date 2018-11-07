اعتداء على دركيين يستنفر سلطات اشتوكة

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

استنفرت مختلف السلطات بإقليم اشتوكة آيت باها أجهزتها من أجل توقيف شاب يبلغ من العمر 36 سنة، ليلة الثلاثاء، على خلفية تعريض عنصرين من الدرك الملكي، يعملان بالمركز الترابي لبيوكرى، لاعتداء جسدي بواسطة سلاح أبيض.

وفي تفاصيل الواقعة، أوردت مصادر هسبريس أن ساكنة دوار "أدوز أوسعود" استنجدت بدورية للدرك كانت في مهمة إدارية بالدوار، على إثر تعرّض سيدة لمحاولة السرقة تحت التهديد بسلاح أبيض من طرف جانح كان في حالة غير طبيعية، حيث تدخل عنصران من الدرك من أجل توقيف المعتدي، غير أنه واجههما باعتداء جسدي مستعملا سلاحا أبيض أصاب دركيا في إحدى أصابع يده اليمنى.

المصادر ذاتها كشفت لهسبريس أن زوجة المعتدي، وفي محاولة منها لصدّ التدخل الدركي، هاجمت دركيا آخر، ضمن الدورية ذاتها، ليتمكّن زوجها من الفرار إلى وجهة غير معروفة.

ومباشرة بعد إشعارها بالواقعة، انتقلت تعزيزات أمنية مكثفة من الدرك والقوات المساعدة إلى الدوار المذكور حيث جرى نقل الدركي المصاب إلى المستشفى على متن سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية، فيما تم تمشيط المكان بحثا عن الشخص المعتدي، وهو من ذوي السوابق القضائية حديث الخروج من السجن.