24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2207:5013:1616:0718:3319:49
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. تلاميذ يقاطعون الدراسة وينتفضون ضد التوقيت الجديد بـ"مقارينش" (5.00)

  2. دراسة: الغالبية الساحقة من المغاربة تعارض "التوقيت الصيفي" (5.00)

  3. شبح "الساندريات" يحصد روح عامل عشريني في "عاصمة الفحم" (5.00)

  4. يوفنتوس وبرشلونة يحتفيان بذكرى المسيرة الخضراء (5.00)

  5. الحكومة تُواصل الاقتراض من المؤسسات الدولية رغم تحذيرات جطو (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | أزمة صحية تنهي حياة موقوف لدى أمن البيضاء

أزمة صحية تنهي حياة موقوف لدى أمن البيضاء

أزمة صحية تنهي حياة موقوف لدى أمن البيضاء
هسبريس من الرباط
الخميس 08 نونبر 2018 - 01:12

توفي، صباح الأربعاء، شخص كان موضوعا تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، أثناء نقله إلى المستشفى على متن سيارة إسعاف، بعدما تعرض لأزمة صحية طارئة.

وكانت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن درب السلطان الفداء بالدار البيضاء أوقفت المشتبه فيه، مساء الإثنين، متلبسا بحيازة 1050 قرصا مخدرا؛ كما أوضحت عملية تنقيطه بقاعدة البيانات أنه يشكل موضوع بحث من أجل الأفعال الإجرامية نفسها، وهو ما استدعى إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.

ووفق المصدر ذاته فإنه، خلال استيفاء إجراءات تدبير الحراسة النظرية من أجل التقديم أمام العدالة، انتابت المشتبه فيه أزمة صحية فتم نقله إلى المستشفى على متن سيارة الإسعاف، حيث وافته المنية، وهو ما استوجب الاحتفاظ بجثته رهن التشريح الطبي لتحديد سبب الوفاة؛ بينما فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بحثا قضائيا في النازلة تحت إشراف النيابة العامة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - باكوره الخميس 08 نونبر 2018 - 01:39
على اين الله يرحمو الموت كي تجي الانسان تجيه سواء في منزله او طاءرة او باخرة ساعتو جات فمخفر ديال الشرطة داك شي ديال الله بصح ديرو فبالكو الخوت بان الموت راه كيكونوا عندها علامات قبل ماتجي لمولاها
كيحس بلي غادي يموت سواء قبل شهر او شهرين والله العظيم احساس يجي بحال يكون عند الانسان حدس وفعلا يتحقق ويموت راه كاين علامات تدل على قرب وفاة الشخص
انتبهوا .......
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.