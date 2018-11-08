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كُتّاب وآراء
حجز 25 طنا من زيت الصوجا فاسدة في مراكش
حجزت لجنة مختلطة بمدينة مراكش، الأربعاء، حوالي 25 طنا من زيت الصوجا فاسدة بحي أسكجور بمقاطعة المنارة، وقامت بتشميع المحل.
وأوضحت مصادر مسؤولة من اللجنة، التي تتكون من القسم الصحي بجماعة مراكش والمصالح الأمنية، في تصريح لهسبريس، أنه بأمر من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، قامت اللجنة بمعاينة المحل المذكور، وعثرت على هذه الكمية بمخزن للصرف الصحي، في غياب لأدنى الشروط السلامة الصحية.
وأوردت المصادر نفسها أن صاحب المحل كان ينوي خلط الكمية المحجوزة بزيت الزيتون، مضيفة أن محاضر المخالفات التي حررت ستوجه إلى المحكمة للبتّ فيها طبقا للقوانين الجاري بها العمل، موضحة أن هذه العملية تأتي في إطار حماية المستهلك وتماشيا مع الاستراتيجية التي رسمها الجهات المعنية بصحة المواطن والقضاء على الغش في المواد الغذائية من مصدرها.
وكشفت المصادر ذاتها أن عناصر الأمن أوقفت صاحب المحل وفتحت معه تحقيقا أوليا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لمعرفة مزوده، في انتظار تقديمه أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش.