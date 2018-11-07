حادثة سير مؤلمة تصرع تلميذا في السراغنة

ابراهيم مغراوي

فتحت عناصر الدرك الملكي بإقليم السراغنة، اليوم الأربعاء، تحقيقا أوليا في وفاة تلميذ يبلغ من العمر 14 سنة في حادثة سير وقعت بجماعة الصهريج.

وفور توصلها بإخبارية في الموضوع، حلت السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي بمكان الحادث المروري، لجمع كل المعطيات التي يمكن أن تفيد في تفسير أسبابه.

وقالت مصادر هسبريس إن الهالك لقي مصرحه بعدما دهسته سيارة سياحية، حين كان في طريقه إلى مؤسسته التعليمية الإعدادية صباح اليوم.

وقد أشرفت عناصر الدرك الملكي على نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بمدينة قلعة السراغنة.