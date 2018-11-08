حوادث السير بالمدن .. 17 قتيلا و 1675 جريحا

هسبريس - و.م.ع

لقي 17 شخصا مصرعهم وأصيب 1675 آخرون بجروح، إصابة 60 منهم بليغة، في 1275 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 29 أكتوبر إلى 4 نونبر 2018.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث حسب ترتيبها إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة "قف"، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب.

وفي ما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 32 ألف و020 مخالفة، وأنجزت 10 آلاف و136 محضرا، أحيلت على النيابة العامة واستخلصت 21 ألف و884 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 4 ملايين و865 ألف و925 درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4671 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 5345 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 120 مركبة.