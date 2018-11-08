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الرئيسية | حوادث | حوادث السير بالمدن .. 17 قتيلا و 1675 جريحا

حوادث السير بالمدن .. 17 قتيلا و 1675 جريحا

حوادث السير بالمدن .. 17 قتيلا و 1675 جريحا
هسبريس - و.م.ع
الخميس 08 نونبر 2018 - 09:07

لقي 17 شخصا مصرعهم وأصيب 1675 آخرون بجروح، إصابة 60 منهم بليغة، في 1275 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 29 أكتوبر إلى 4 نونبر 2018.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث حسب ترتيبها إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة "قف"، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب.

وفي ما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 32 ألف و020 مخالفة، وأنجزت 10 آلاف و136 محضرا، أحيلت على النيابة العامة واستخلصت 21 ألف و884 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 4 ملايين و865 ألف و925 درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4671 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 5345 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 120 مركبة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - المصطفى بهلول الخميس 08 نونبر 2018 - 09:26
هذه لا تسمى بالحوادث وإنما مصائب من الله تعالى
ﻷنهم لا يعلمون وضربة الله قرية كانت أمنة مطمئنة يأتها رزقها من كل مكان وكفرة بأنعم الله فأدقها الله لباس الجوع والخوف بما كانو يصنعون سورة اﻷسراء
صدق الله العظيم أنشرها يا هسبريس بالله عليكم
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2 - تقدير السلطات قاتل الخميس 08 نونبر 2018 - 09:46
بعد 50 سنة من السياقة في كثير من المدن و البوادي في المغرب و اوروبا اصرخ ملأ حنجرتي على أخطر جرائم حوادث السير في المغرب بسبب ظاهرة يتم السكوت عنها من طرف الوزارة الوصية اي وزارة النقل و التجهيز و من طرف أجهزة و رجال الأمن و الدرك و من طرف الجمعية المعروفة باحتكارها لهذا الموضوع، و هذه الظاهرة هي عدم وجود أو احترام الخطوط المرسومة على الطرق من طرف السائقين، هذه الخطوط تحدد المسارات و الاسبقيات و الموانع... كما هو معمول به في الدول الأوروبية، إذ يكفي أن نتتبع سباق الدراجات بفرنسا أو إيطاليا لنتعرف على تواجد و أهمية هاته الخطوط. و في أغلب حوادث السير التي عاينتها بالمغرب ارجع سببها إلى عدم احترام الخطوط الفاصلة بين الاسبقيات، الا ان السلطات تتهم السرعة، و هذا اكبر خطأ، في أحداث حوادث السير! كما لو صنعت السيارات لكي تبقى جاتمة... بينما الفوضى في تتبع المسارات المحددة بخطوط هي السبب الأساسي في حوادث الطرق...
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3 - khalil nederland الخميس 08 نونبر 2018 - 10:24
اقتراحات حتى نتجنب حرب الطرقات :
-تطوير وتشديد تعلم السياقة في المغرب لاتسلم رخصة السياقة حتى يكون الساءق اجتاز 60 ساعة تعلم مع الحصول على اختبار النظري مطابق للمعايير الدولية
-احدات نيابات اجتياز الامتحان وان يعين المختبر بدون معرفة مسبقة
- احدات رحال الشرطة محلفة لمراقبة الطرقات وإلحاق غرامات طبقا للقانون بدون رحمة
- إلحاق غرامات في حالة السرعة المفرطة مع سحب رخصة السياقة ومراقبة بالرادارات لكن بدون ظلم
-تطوير مدارس التعليم والتشديد علي كفاءتها التعليمية
-مراقبة حالات المكانيك للسيارات والعجلات للسيارات عبر طرق المملكة وبصفة دورية متواصلة وإلحاق الردع بالسيارات التي لا تتوفر على السلامة
-يحب على الدولة رفع ضريبة الطرق على السيارات بماءة في الماءة متلا ان تؤدى الضريبة شهريا اقلها 500 درهم على السيارات الخفيفة الى الف درهم شهريا على السيارات الفخمة
-رفع تمن الديزل الى 15 درهم للتر
- مراقبة السرعة بدور منتظم داخل المجال الخضري بالرادارات رحال الشرطة الخاصة مع تسليم العقوبات اوً سحب السيارات من المدينة
- يجب احدات أماكن خاصة لوقوف السيارات مع اداء تمن الوقوف داخل المدينة 15 درهم
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