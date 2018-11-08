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كُتّاب وآراء
الأمن يوقف مغامرة تاجر مخدرات وسط شيشاوة
أوقفت عناصر الشرطة القضائية بحي النهضة بمدينة شيشاوة، الأربعاء، تاجر مخدرات من ذوي السوابق القضائية في القتل والاتجار بالممنوعات.
وبحسب مصادر هسبريس، فقد حجزت العناصر الأمنية بمسكن الشخص المذكور كمية كبيرة من مخدر ماء الحياة، وأقراصا مهلوسة، ومخدر الشيرا.
وبأمر من النيابة العامة المختصة، وضع المتهم رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معه، قبل إحالته على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بامنتانوت.
ووفق مصادر هسبريس، فإن عملية البحث عن مزود الموقوف ما زالت جارية.