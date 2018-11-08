سارق سلاح ناري يقع في قبضة درك تطفت

هسبريس من القصر الكبير

تمكنت عناصر الدرك الملكي بتطفت، نواحي مدينة القصر الكبير، من إيقاف جانح قام بسرقة سلاح ناري به خراطيش.

الجانح الموقوف يتحدر من مدشر المنجرة ببلدة تطفت، يدعى م. ه، من مواليد 1981، حيث جرى إيقافه على مشارف الطريق الإقليمية 410 عندما كان يهم بمغادرة المنطقة.

وقد أفلحت عناصر الدرك الملكي من استرجاع السلاح الناري الذي سرقه الجانح المقبوض عليه، ليتقرر وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة.