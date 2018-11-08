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الرئيسية | حوادث | محاولة الفرار من فيلا تجر شرطيا إلى التحقيق

محاولة الفرار من فيلا تجر شرطيا إلى التحقيق

محاولة الفرار من فيلا تجر شرطيا إلى التحقيق
هسبريس من الرباط
الخميس 08 نونبر 2018 - 15:32

باشرت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين السبع الحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء تحقيقاتها لتحديد ظروف وملابسات ضبط عدد من المواطنين لشرطي قالوا إنه كان يحاول الفرار من فيلا سكنية عن طريق التسلق.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أنه قد تم إخضاع الشرطي المذكور، وهو برتبة مقدم شرطة، لبحث قضائي من أجل الكشف عن خلفيات ودوافع تسلقه للمسكن المذكور، كما تم الاستماع إلى صديقه الذي يرتبط بعلاقة عائلية مع مالكة المنزل، والذي يشتبه في كونه هو من طلب منه أو حرضه على ولوج المنزل.

وأكدت المديرية العامة أن فرقة الشرطة القضائية تواصل أبحاثها وتحرياتها في هذه النازلة، تحت إشراف النيابة العامة، من خلال تحصيل إفادات الشهود، وتحليل الآثار والقرائن المادية المستجمعة، بهدف الوقوف على الظروف والملابسات الحقيقية المرتبطة بهذه القضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - حاميها حراميها الخميس 08 نونبر 2018 - 16:19
حاميها حراميها. هدا حال اجمل بلد في العلم. بلد المتناقضات
تقرر الامور قبل منافشتها. شرطي متلصص. برلماني يزدرد الحلوى يهلك الشعب. حكومة اسلامية تغرق الشعب في الديون ويقولون الربا حرام
تحسبه موسى يطلع فرعون.
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2 - عادل الخميس 08 نونبر 2018 - 16:31
اضربوا بيد من حديد كل فاسدين وليس صغار رجال امن فقط
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