سرقة حقيبة نسوية توقف شخصين في مراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، الخميس، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، شخصين من أجل السرقة الموصوفة باستعمال ناقلة ذات محرك لتسهيل الفرار.

وقالت مصادر أمنية لهسبريس إن "الموقوفين عمدا بحي جليز إلى الاستيلاء على حقيبة نسوية تضم هاتفا خلويا ومبلغا ماليا، ووثائق شخصية تخص الضحية"، التي وضعت شكاية في الموضوع.

وأضافت المصادر نفسها أن الضحية قدمت أوصاف اللصين، التي عممت على جميع الوحدات الشرطية العاملة بالشارع العام؛ ما مكن من توقيفهما في ظرف وجيز من اقترافهما للجريمة المذكورة.

وأبرزت مصادرنا أن محاصرة المشتبه فيهما بمجموعة من القرائن والأدلة، كنتيجة الخبرات التقنية والعلمية المنجزة من طرف الشرطة العلمية المختصة، دفعهما إلى الاعتراف بالمنسوب إليهما.

وقد استطاعت عناصر الشرطة استرجاع حقيبة الضحية بكل محتوياتها، من وثائق وهاتف ومبلغ مالي.