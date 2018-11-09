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الرئيسية | حوادث | عناصر الدرك توقف "ولد العبوبية" بأولاد حسون

عناصر الدرك توقف "ولد العبوبية" بأولاد حسون

عناصر الدرك توقف "ولد العبوبية" بأولاد حسون
إبراهيم مغراوي من مراكش
الجمعة 09 نونبر 2018 - 08:40

أوقفت عناصر الدرك الملكي بأولاد حسون، مدعومة من عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش، أمس الخميس، الشاب الملقب بـ"ولد العبوبية"، من أجل ترويج المخدرات.

وقالت مصادر هسبريس إن توقيف المعني بالأمر، ذي بنية قوية وفي عقده الثالث، يعتبر صيدا ثمينا، مضيفة أن أخ الموقوف تم اعتقاله خلال شهر رمضان الماضي بعد صدور مذكرة بحث في حقه.

وأوردت المصادر نفسها أن توقيف "ولد العبوبية" جاء بعد عملية ترصد ومراقبة أمنية محكمة، مبرزة أن والدته، الملقبة بـ"العبوبية"، اعترضت على توقيفه، مشيرة إلى أن "تفتيش منزله أسفر عن حجز كيس من مخدر الكيف وحوالي 50 سنبلة من طابا، كانت معدة لصناعة مخدر الحشيش".

يذكر أن عناصر الدرك المذكورة قامت بتفتيش مختلف نقط البيع من أجل الوصول إلى مخازن الممنوعات بأحراش منطقة أولاد حسون.

ويشار إلى أن عملية توقيف أخ التاجر المذكور شهدت هجوما على سيارات الشرطة والدرك، وأن المعني بالأمر وضع رهن تدابير الحراسة النظرية، من أجل تحرير محضر قانوني وتعميق البحث معه، قبل عرضه أمام النيابة العامة المختصة بمراكش.

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