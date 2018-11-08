احتجاز واغتصاب عنيف يورطان شخصين بأكادير

هسبريس من الرباط

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، زوال اليوم، من توقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالاحتجاز والاغتصاب المقرون بالسرقة بالعنف.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن ولاية أمن أكادير كانت قد توصلت بشكاية في الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء، مفادها تعرض شخص وثلاث فتيات للسرقة تحت التهديد بالعنف من قبل خمسة مشتبه فيهم عندما كانوا بالقرب من شاطئ البحر بمنطقة أنزا بضواحي أكادير، وذلك قبل أن يعمد المشتبه فيهم إلى تعريض فتاتين للاحتجاز والاغتصاب تحت الإكراه.

وأضاف البلاغ أن إجراءات البحث المنجزة مكنت من توقيف اثنين من المشتبه فيهم، وضبط فتاة كانت برفقتهم، حيث أسفرت عمليات التفتيش عن العثور بحوزتهم على ساطور من الحجم الكبير، وثلاثة سكاكين، ومبالغ مالية، علاوة على هواتف محمولة يشتبه في كونها من المتحصلات الإجرامية.

وجرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لا زالت الأبحاث والتحريات متواصلة لتوقيف باقي المساهمين والمشاركين في تنفيذ هذه الأفعال الإجرامية.