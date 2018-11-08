24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|8
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:22
|07:50
|13:16
|16:07
|18:33
|19:49
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- لعروسي يرصد رسائل "غير مشفرة" لتطبيع المملكة مع الجزائر
- جمعية تطالب بحرية معتقلي الحركات الاحتجاجية
- رئاسة جامعة محمد الخامس تشد الحبل بين العثماني والوزير أمزازي
- رياضة الريشة الطائرة
- فعاليات أمازيغية تنتظر زيارة لجنة أممية لكشف "عنصرية الدولة"
فعاليات أمازيغية تنتظر زيارة لجنة أممية لكشف "عنصرية الدولة" (3.00)
هذه تفاصيل قتل تونسي في "كابانو" بوزنيقة .. نهب واعتداء وذبح (3.00)
- العثماني يتمسّك بالتوقيت الصيفي ويتفاءل بنجاح الساعة الإضافية - (163)
- الخلفي ردا على انتفاضة التلاميذ: "التوقيت الجديد" لا يمس التعليم - (109)
- فعاليات أمازيغية تنتظر زيارة لجنة أممية لكشف "عنصرية الدولة" - (101)
- النقابات تقاطع الحكومة: مقترح زيادة الأجور بـ3 دراهم "حشومة" - (71)
- هذه تفاصيل قتل تونسي في "كابانو" بوزنيقة .. نهب واعتداء وذبح - (68)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
احتجاز واغتصاب عنيف يورطان شخصين بأكادير
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، زوال اليوم، من توقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالاحتجاز والاغتصاب المقرون بالسرقة بالعنف.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن ولاية أمن أكادير كانت قد توصلت بشكاية في الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء، مفادها تعرض شخص وثلاث فتيات للسرقة تحت التهديد بالعنف من قبل خمسة مشتبه فيهم عندما كانوا بالقرب من شاطئ البحر بمنطقة أنزا بضواحي أكادير، وذلك قبل أن يعمد المشتبه فيهم إلى تعريض فتاتين للاحتجاز والاغتصاب تحت الإكراه.
وأضاف البلاغ أن إجراءات البحث المنجزة مكنت من توقيف اثنين من المشتبه فيهم، وضبط فتاة كانت برفقتهم، حيث أسفرت عمليات التفتيش عن العثور بحوزتهم على ساطور من الحجم الكبير، وثلاثة سكاكين، ومبالغ مالية، علاوة على هواتف محمولة يشتبه في كونها من المتحصلات الإجرامية.
وجرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لا زالت الأبحاث والتحريات متواصلة لتوقيف باقي المساهمين والمشاركين في تنفيذ هذه الأفعال الإجرامية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
و مجرمين دون أن تحرك قوات الأمن ساكنا، أو أن يقبل بالأمر الواقع و يتخلى عن حقوقه و أمنه.
فنحن المغاربة لم نعد نخاف المخزن، و إنما نخاف من بعضنا البعض، فأي إحتجاج قد يأول إلى ما لا تحمد عقباه.
و هنا نجح المخزن في تجهيل و تفقير الملايين من أبناء الطبقات المسحوقة،
و جعلهم كائنات بلا أخلاق أو قيم، كائنات همجية مستعدة لفعل أي شيء للحصول على ماديات تافهة، نجح في صناعة مخلوقات شبيهة بالبشر يستعملها كسلاح فتاك ضد المواطن الواعي و المتحضر من أبناء الطبقة المتوسطة، هذه الطبقة التي يرى فيها المخزن تهديدا له و لمصالحه.
إن تريدون إرجاع الإطمئنان و الثقة إلى البلد
و عليه السياحة و الاستثمار ...
المغاربة يرفضون العيش في الفتن و عدم السلامة لأفراد الساكنة ...كيف ما كانت جنسيتهم...؟