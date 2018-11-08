حيازة دراجات نارية تقود شرطيا إلى التحقيق

هسبريس من الرباط

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، زوال اليوم، من تحديد هوية الشخص الذي نشر إعلانا على شبكة الأنترنت وفي مواقع التواصل الاجتماعي، يعرض فيه دراجة نارية للبيع بدون وثائق الملكية.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن إجراءات البحث المنجزة كشفت أن صاحب الإعلان يعمل موظف شرطة، برتبة حارس أمن، كما أسفرت إجراءات التفتيش المنجزة بمنزل عائلته الكائن بمنطقة تيط مليل بضواحي الدار البيضاء عن حجز ست دراجات نارية ومجموعة من أجزاء وقطع غيار الدراجات النارية.

وأوضحت المديرية أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية باشرت أبحاثها في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات حيازة موظف الشرطة المذكور للدراجات النارية المحجوزة، والكشف عن طبيعة مصدرها، كما تتواصل التحريات للاستماع لميكانيكي من أقارب الشرطي، وذلك للاشتباه في صلته المفترضة بهذه القضية