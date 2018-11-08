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الرئيسية | حوادث | جمارك الناظور تحجز ملابس مهربة من مليلية

جمارك الناظور تحجز ملابس مهربة من مليلية

جمارك الناظور تحجز ملابس مهربة من مليلية
هسبريس من الرباط
الجمعة 09 نونبر 2018 - 00:05

تمكنت عناصر جمارك زمرة الناظور من إحباط عملية تهريب ملابس جديدة، مستقدمة من مدينة مليلية، الخاضعة للسيادة الإسبانية، وغير مصرح بها.

توقيف السيارة الكبيرة جرى بالطريق الوطنية رقم 16، على مستوى جماعة بوغافر، حيث قدرت قيمة المحجوزات بـ103 ملايين سنتيم.

وبعد التدقيق في مدى قانونية السيارة، تبين أنها ذات لواحات ترقيم مزورة؛ في حين تمكن السائق من الفرار إلى وجهة مجهولة.

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