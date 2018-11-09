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كُتّاب وآراء
فرقة أمنية بمراكش تحجز كمية من المخدرات
أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش شخصا من ذوي السوابق العدلية يتاجر في المخدرات، متلبسا بتزويد أحد زبائنه بقطعة صغيرة من مخدر الشيرا.
وفور توصل عناصر فرقة محاربة المخدرات بولاية مراكش بإخبارية بخصوص ترويج هذا التاجر لمخدر الشيرا، على مستوى حي سيدي مبارك، بمقاطعة المنارة، قامت بوضع كمين تمكنت من خلاله من إيقافه.
وأجرت الفرقة الأمنية نفسها، بأمر من النيابة العامة المختصة، عملية تفتيش لمقر سكنى الموقوف حديث العهد بمغادرة المؤسسة السجنية؛ وهو ما أسفر عن حجز 42 صفيحة من المخدر نفسه بلغ وزنها الإجمالي حوالي 3800 غرام.
يذكر أن الضابطة القضائية لأمن مراكش وضعت المشتبه فيه، وهو ، رهن تدابير الحراسة النظرية، تحت إشراف النيابة العامة، لحاجيات البحث إلى حين تقديمه أمام العدالة.