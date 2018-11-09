24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|9
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:23
|07:51
|13:16
|16:07
|18:32
|19:49
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- ميركل تحذر من تنامي الكراهية ضد اليهود بألمانيا
- فرقة أمنية بمراكش تحجز كمية من المخدرات
- الباز .. الدين والسينما
- مصرع تلميذ في حادثة أليمة أمام ثانوية بمكناس
- درس في القراءة
النقابات تقاطع الحكومة: مقترح زيادة الأجور بـ3 دراهم "حشومة" (5.00)
وزير موريتاني سابق ينصح الجزائر بالتفاعل مع دعوة ملك المغرب (5.00)
- بنكيران: "سيدْنا طالعْ لو الدّم" و"مساخيط" يخططون لتفكيك الدولة - (222)
- الخلفي ردا على انتفاضة التلاميذ: "التوقيت الجديد" لا يمس التعليم - (169)
- العثماني يربط الزيادة في الساعة القانونية بالأمن الطاقي للمملكة - (162)
- بعد سبع سنوات من التسيير.. أي حصيلة لحزب العدالة والتنمية؟ - (127)
- موازاة مع احتجاجات التلاميذ .. توقيت مدرسي جديد يلوح في الأفق - (101)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مصرع تلميذ في حادثة أليمة أمام ثانوية بمكناس
لقي تلميذ، يبلغ من العمر 13 سنة، مصرعه، فورا، في حادثة سير وقعت، صباح اليوم الجمعة، بمحاذاة ثانوية السلام بحي بوزيكري وسط مدينة مكناس.
ووفق مصادر هسبريس، فإن الهالك، الذي يتابع دراسته بالسنة أولى إعدادي بالثانوية الإعدادية ابن رشد بالحي المذكور، تعرض لهذا الحادث بعد أن حاول التعلق بالجهة الخلفية لسيارة "بيكوب"، في غفلة من سائقها، قبل أن يسقط على الطريق ويلقى حتفه، في الحال، متأثرا بإصاباته البليغة جراء قوة الاصطدام بأرضية الشارع.
وأفادت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمكناس، في بلاغ توصلت هسبريس بنسخة منه، بأنه "على إثر توصلها بخبر تعرض تلميذ من ثانوية ابن رشد الإعدادية بمكناس لحادثة سير صبيحة اليوم الجمعة، قامت لجنة من المديرية الإقليمية، بتوجيه من المدير الإقليمي، بالتوجه إلى مستشفى محمد الخامس حيث نقل التلميذ المصاب الذي وافته المنية"، مبرزة أن "الأمر يتعلق بالتلميذ زهير الوكيلي المزداد بتاريخ 17 غشت سنة 2005".
وقد فتحت المصالح الأمنية لولاية أمن مكناس تحقيقا حول ملابسات وقوع هذا الحادث، وذلك بتعليمات من النيابة العامة التي أمرت بوضع جثة الهالك بمستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بمكناس، قصد إخضاعها للتشريح الطبي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
اللهم ارحمه و اغفر له
اللهم ارزق أهله الصبر و السلوان
نسألكم الدعاء للمتوفي بالرحمه والمغفره وللاهل بالصبر
اللهم املأ قبره بالرضا والنور والفسحه والسرور .