24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2307:5113:1616:0718:3219:49
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. ميركل تحذر من تنامي الكراهية ضد اليهود بألمانيا (5.00)

  2. شبهات طائفية (5.00)

  3. الفردانية..عائق أم رافعة للإبداع المجتمعي؟ (5.00)

  4. النقابات تقاطع الحكومة: مقترح زيادة الأجور بـ3 دراهم "حشومة" (5.00)

  5. وزير موريتاني سابق ينصح الجزائر بالتفاعل مع دعوة ملك المغرب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | مصرع تلميذ في حادثة أليمة أمام ثانوية بمكناس

مصرع تلميذ في حادثة أليمة أمام ثانوية بمكناس

مصرع تلميذ في حادثة أليمة أمام ثانوية بمكناس
هسبريس من فاس
الجمعة 09 نونبر 2018 - 16:05

لقي تلميذ، يبلغ من العمر 13 سنة، مصرعه، فورا، في حادثة سير وقعت، صباح اليوم الجمعة، بمحاذاة ثانوية السلام بحي بوزيكري وسط مدينة مكناس.

ووفق مصادر هسبريس، فإن الهالك، الذي يتابع دراسته بالسنة أولى إعدادي بالثانوية الإعدادية ابن رشد بالحي المذكور، تعرض لهذا الحادث بعد أن حاول التعلق بالجهة الخلفية لسيارة "بيكوب"، في غفلة من سائقها، قبل أن يسقط على الطريق ويلقى حتفه، في الحال، متأثرا بإصاباته البليغة جراء قوة الاصطدام بأرضية الشارع.

وأفادت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمكناس، في بلاغ توصلت هسبريس بنسخة منه، بأنه "على إثر توصلها بخبر تعرض تلميذ من ثانوية ابن رشد الإعدادية بمكناس لحادثة سير صبيحة اليوم الجمعة، قامت لجنة من المديرية الإقليمية، بتوجيه من المدير الإقليمي، بالتوجه إلى مستشفى محمد الخامس حيث نقل التلميذ المصاب الذي وافته المنية"، مبرزة أن "الأمر يتعلق بالتلميذ زهير الوكيلي المزداد بتاريخ 17 غشت سنة 2005".

وقد فتحت المصالح الأمنية لولاية أمن مكناس تحقيقا حول ملابسات وقوع هذا الحادث، وذلك بتعليمات من النيابة العامة التي أمرت بوضع جثة الهالك بمستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بمكناس، قصد إخضاعها للتشريح الطبي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - طارق الجمعة 09 نونبر 2018 - 16:15
الله يرحمو ويوسع عليه ويصبر أهله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
2 - ولد البلاد الجمعة 09 نونبر 2018 - 16:16
إنا لله و إنا إليه راجعون
اللهم ارحمه و اغفر له
اللهم ارزق أهله الصبر و السلوان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
3 - [email protected] الجمعة 09 نونبر 2018 - 16:18
الله يرحم انالله وانا اليه راجعون الله يصبر اهله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - سعد الجمعة 09 نونبر 2018 - 16:19
إن لله وإن إليه راجعون اللهم رحمه وغفر له
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - ديوجين الجمعة 09 نونبر 2018 - 16:21
يجب محاكمة وزير الوظيفة اللاعمومية ووزير الاتصال والتضليل ورئيس الحكومة الفاسدة لانهم المسؤولون عن هذا الاحتقان وعن هذا الهدر المدرسي حيث تم تخريب العديد من المؤسسات التربوية في عدد من الاقاليم من خلال تكسير النوافذ وابواب الاقسام بالاضافة الى الاصابات في صفوف التلاميذ وكذلك الحديث على بعض الوفيات ...يجب محكامة المسؤولين عن كل هذا العبث وعم تقديرهم للنتائج
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - مدوخ36 الجمعة 09 نونبر 2018 - 16:26
البقاء لله وانا لله وانا اليه راجعون كل نفس ذائقه الموت
نسألكم الدعاء للمتوفي بالرحمه والمغفره وللاهل بالصبر
اللهم املأ قبره بالرضا والنور والفسحه والسرور .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
7 - التازي الجمعة 09 نونبر 2018 - 16:27
إنا لله وإنا إليهي راجعن الله ياخد الحق في اللكان سباب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.