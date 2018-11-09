مصرع تلميذ في حادثة أليمة أمام ثانوية بمكناس

هسبريس من فاس

لقي تلميذ، يبلغ من العمر 13 سنة، مصرعه، فورا، في حادثة سير وقعت، صباح اليوم الجمعة، بمحاذاة ثانوية السلام بحي بوزيكري وسط مدينة مكناس.

ووفق مصادر هسبريس، فإن الهالك، الذي يتابع دراسته بالسنة أولى إعدادي بالثانوية الإعدادية ابن رشد بالحي المذكور، تعرض لهذا الحادث بعد أن حاول التعلق بالجهة الخلفية لسيارة "بيكوب"، في غفلة من سائقها، قبل أن يسقط على الطريق ويلقى حتفه، في الحال، متأثرا بإصاباته البليغة جراء قوة الاصطدام بأرضية الشارع.

وأفادت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمكناس، في بلاغ توصلت هسبريس بنسخة منه، بأنه "على إثر توصلها بخبر تعرض تلميذ من ثانوية ابن رشد الإعدادية بمكناس لحادثة سير صبيحة اليوم الجمعة، قامت لجنة من المديرية الإقليمية، بتوجيه من المدير الإقليمي، بالتوجه إلى مستشفى محمد الخامس حيث نقل التلميذ المصاب الذي وافته المنية"، مبرزة أن "الأمر يتعلق بالتلميذ زهير الوكيلي المزداد بتاريخ 17 غشت سنة 2005".

وقد فتحت المصالح الأمنية لولاية أمن مكناس تحقيقا حول ملابسات وقوع هذا الحادث، وذلك بتعليمات من النيابة العامة التي أمرت بوضع جثة الهالك بمستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بمكناس، قصد إخضاعها للتشريح الطبي.