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كُتّاب وآراء
مصرع شاب في نزاع عائلي حول أشجار الزيتون
لفظ شاب، اليوم الجمعة، أنفاسه الأخيرة متأثرا بطعنات غائرة بسكين، على مستوى القلب والبطن ليسقط مضرجا في دمائه بدوار هرارة التابع لجماعة عين بيضاء بإقليم وزان.
وأوضحت مصادر هسبريس أن هذه الفاجعة نتجت عن خلاف عائلي بين أخوين، بسبب أرض تضم بضع أشجار الزيتون وصراعات بخصوص الإرث.
وتبعا لمصادر قريبة من الحادث، فإنّ شخصا دخل في صراع مع شقيقه وزوجته واثنين من أبناء أخيه، تطور الأمر إلى نزاع وتراشق واشتباك بالأيدي، كما عرفت الواقعة استعمال الأسلحة من الطرفين أفضى إلى مقتل شاب يبلغ حوالي 18 سنة وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
ووفقا للبحث، فإنّ المصابين، الذين قدّمت لهم الإسعافات الطبية، هم أخ الموقوف وزوجته، زيادة على واحد من أبنائهما إلى جانب عم الضحية، الذي يشتبه بارتكابه جريمة القتل.
وفور إشعارها بالوقائع، حضرت عناصر الدرك الملكي إلى المركز الاستشفائي الإقليمي بوزان لفتح تحقيق في الموضوع وإيقاف الجاني، من أجل تعميق البحث معه قبل إحالته على العدالة؛ في حين نقلت جثة الهالك إلى مستودع الأموات البلدي، في انتظار عرضها على الطب الشرعي بغرض التشريح الطبي لتحديد كافة ملابسات الواقعة الدّامية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
من فضلكم سؤال عند سقوط ضحية في حادث ما أقرأ ادخل مستودع الاموات للتشريح رغم ان السبب واضح
أللهم آجعل الدنيا بين أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا،
قِلة القوانين القاسية والرادعة فيما يخص حمل الأسلحة البيضاء تجعل المتهورين يعبتون بأرواح الناس وكأنهم يتعاملون مع الفئران وليسو مع إخوانهم في الانسانية!!! ونسو بأنه {لزوال الدنيا عند الله أهون عند الله من قتل نفس مؤمنة}
فاللهم ياربنا نسئلك أن توفّق مسئولينا بأن يُسنّو ويٌصدِرو قانونا رادعا قاسيا مع أطول المُدد وأشد العقوبات والأعمال الشاقة والغرامات الغالية جدا، حتى لا يجرأ أحد من هؤلاء الوحوش البشرية على حمل السلاح الأبيض وتهديد وتهويل الناس الأمِنِيين، هذا هو أكبر علاج وأحسن حل للإنضباط والإحساس بالمواطَنة الحقة، فوالله لينظبطن الجميع رغما عنه طوعا أو كرها.