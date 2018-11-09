24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2307:5113:1616:0718:3219:49
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. ميركل تحذر من تنامي الكراهية ضد اليهود بألمانيا (5.00)

  2. شبهات طائفية (5.00)

  3. الفردانية..عائق أم رافعة للإبداع المجتمعي؟ (5.00)

  4. وزير موريتاني سابق ينصح الجزائر بالتفاعل مع دعوة ملك المغرب (5.00)

  5. فاعلون يطرحون مسارات لنموذج تنموي لمواجهة البطالة والفوارق (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | مصرع شاب في نزاع عائلي حول أشجار الزيتون‬

مصرع شاب في نزاع عائلي حول أشجار الزيتون‬

مصرع شاب في نزاع عائلي حول أشجار الزيتون‬
هسبريس من وزان
الجمعة 09 نونبر 2018 - 18:29

لفظ شاب، اليوم الجمعة، أنفاسه الأخيرة متأثرا بطعنات غائرة بسكين، على مستوى القلب والبطن ليسقط مضرجا في دمائه بدوار هرارة التابع لجماعة عين بيضاء بإقليم وزان.

وأوضحت مصادر هسبريس أن هذه الفاجعة نتجت عن خلاف عائلي بين أخوين، بسبب أرض تضم بضع أشجار الزيتون وصراعات بخصوص الإرث.

وتبعا لمصادر قريبة من الحادث، فإنّ شخصا دخل في صراع مع شقيقه وزوجته واثنين من أبناء أخيه، تطور الأمر إلى نزاع وتراشق واشتباك بالأيدي، كما عرفت الواقعة استعمال الأسلحة من الطرفين أفضى إلى مقتل شاب يبلغ حوالي 18 سنة وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

ووفقا للبحث، فإنّ المصابين، الذين قدّمت لهم الإسعافات الطبية، هم أخ الموقوف وزوجته، زيادة على واحد من أبنائهما إلى جانب عم الضحية، الذي يشتبه بارتكابه جريمة القتل.

وفور إشعارها بالوقائع، حضرت عناصر الدرك الملكي إلى المركز الاستشفائي الإقليمي بوزان لفتح تحقيق في الموضوع وإيقاف الجاني، من أجل تعميق البحث معه قبل إحالته على العدالة؛ في حين نقلت جثة الهالك إلى مستودع الأموات البلدي، في انتظار عرضها على الطب الشرعي بغرض التشريح الطبي لتحديد كافة ملابسات الواقعة الدّامية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - يالجين بولوت الجمعة 09 نونبر 2018 - 18:36
القتل بسبب أشجار الزيتون غباء في ظل غباء رحمة الله على جميع أموات المسلمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
27
2 - Abdelhak الجمعة 09 نونبر 2018 - 18:39
أصبح الناس في هذا الزمان لا يعترفون لا بالأخوة ولا بالابوة.لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
45
3 - مصطفى الجمعة 09 نونبر 2018 - 18:48
قبح الله الفقر.
من فضلكم سؤال عند سقوط ضحية في حادث ما أقرأ ادخل مستودع الاموات للتشريح رغم ان السبب واضح
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
4 - متتبعة الجمعة 09 نونبر 2018 - 18:54
اللهم لاتجعل الدنيا أكبر همنا ولامبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا مقينا نسمعو ميعجبنا الله يحضر السلامة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
5 - مواطنة الجمعة 09 نونبر 2018 - 18:55
المثل يقول ...سلم على جبلي تخسر خبزة هذه هي افعايلهم قتالة مافيهم لا رحمة ولا شفقة كيقتلوا بعضهم القاتل خصو الاعدام يقتل شابا ماشاف ماتشوف ما عاش حياته الجريمة سببها الزيتون ودبا اللي مات الله يرحمه ومات شهيدا والمعتدين منهم سيخلد في السجن والباقي سيندمون طول حياتهم ويعيشون في الخوف ودبا الزيتون ينفعهم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-9
6 - Faouzi الجمعة 09 نونبر 2018 - 19:12
أصبح المغاربة يقتلون بعضهم البعض لأتفه الأسباب!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
7 - ahmed الجمعة 09 نونبر 2018 - 19:12
الان حليتوا المشكل واحد في القبر والاخر بالسجن لاادري ماذا اصاب هذا الشعب ذات يوم كنت اتحدث مع جاري ففوجئت بكلامه انه قطع علاقته باخيه منذ مايزيد عن 25 سنة لانه خلال زفاف اخيه نشب شجارمع عائلة الزوجة حول من يحق له الجلوس حول طاولة قريبة من العريسين دابا هذاواش ماشي هو الحماق بعينو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
8 - المصطفى الجمعة 09 نونبر 2018 - 19:16
( إن لله وإن إليه راجعون )
أللهم آجعل الدنيا بين أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا،
قِلة القوانين القاسية والرادعة فيما يخص حمل الأسلحة البيضاء تجعل المتهورين يعبتون بأرواح الناس وكأنهم يتعاملون مع الفئران وليسو مع إخوانهم في الانسانية!!! ونسو بأنه {لزوال الدنيا عند الله أهون عند الله من قتل نفس مؤمنة}
فاللهم ياربنا نسئلك أن توفّق مسئولينا بأن يُسنّو ويٌصدِرو قانونا رادعا قاسيا مع أطول المُدد وأشد العقوبات والأعمال الشاقة والغرامات الغالية جدا، حتى لا يجرأ أحد من هؤلاء الوحوش البشرية على حمل السلاح الأبيض وتهديد وتهويل الناس الأمِنِيين، هذا هو أكبر علاج وأحسن حل للإنضباط والإحساس بالمواطَنة الحقة، فوالله لينظبطن الجميع رغما عنه طوعا أو كرها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 8 | عرض: 1 - 8

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.