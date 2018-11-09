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الرئيسية | حوادث | مصدر أمني يوضح ملابسات وفاة "تلميذ مكناس"

مصدر أمني يوضح ملابسات وفاة "تلميذ مكناس"

مصدر أمني يوضح ملابسات وفاة "تلميذ مكناس"
هسبريس من الرباط
الجمعة 09 نونبر 2018 - 19:16

تفاعلا مع وفاة تلميذ يدرس بالثانوية الإعدادية ابن رشد بمدينة مكناس ويبلغ من العمر 13 سنة، أفاد مصدر أمني بأن مصلحة حوادث السير بولاية أمن مكناس باشرت، صباح اليوم الجمعة، إجراءات معاينة حادثة سير بجروح بليغة كان ضحيتها التلميذ الضحية، قبل أن توافيه المنية أثناء نقله إلى المستشفى على متن سيارة الإسعاف التابعة للوقاية المدنية.

وأضاف المصدر ذاته أن التحريات الميدانية المنجزة، ومراجعة كاميرات المراقبة القريبة من مكان الحادث، أوضحت أن التلميذ الضحية كان برفقة خمسة من زملائه عندما حاولوا الالتحاق بمسيرة للتلاميذ بالقرب من مؤسستهم التعليمية، وفي الطريق تسلقوا سيارة لنقل البضائع من جهة الخلف، قبل أن يفقد الضحية التحكم بسبب زيادة السائق في السرعة؛ وهو ما تسبب في سقوطه ووفاته لاحقا متأثرا بجروحه البليغة في الرأس.

وأكّد المصدر الأمني أن مصالح الأمن الوطني بمدينة مكناس تعكف حاليا على مباشرة التحريات الرامية إلى إيقاف سائق السيارة للبحث معه حول ملابسات وظروف الحادثة، بعدما استمعت لإفادات وتصريحات بعض الشهود الذين عاينوا الحادثة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - حسن الجمعة 09 نونبر 2018 - 19:32
بعدما تمت معاينه الكاميرات وثم التأكد من خطأ الطفل فلما التحقيق مع السائق
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104
2 - مهاجرة الجمعة 09 نونبر 2018 - 19:36
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعمه الوكيل فيكم الله يرحمك ويرزق اهله الصبر و السلوان ويعينهم على فراق هادش لبغيتي اسي العتماني انت هو السبب في هادشي لي وقع إخواننا المغاربة لك الله يا وطني
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39
3 - مواطن2 الجمعة 09 نونبر 2018 - 19:44
ما ذنب السائق الذي لا علم له بما وقع...وهاته الحالة نشاهدها يوميا. .ومن يسقط او يقع له ما يقع يتحمل مسؤوليته ...والسائق لا ذنب له ولا تترتب عليه اية مسؤولية...تصوروا ان الاب يشتري لولده الاحذية ذات العجلات ويسمح له بارتدائها واستعمالها امام عينيه والجري وراء او بمحاذاة السيارات وبسرعة قد تفوق سرعة السيارات في بعض الحالات ويمسك بها عندما تكون الطريق عقبة....فاي استهتار اكثر من هذا ؟ رحم الله الفقيد...ومسؤولية السائق غير واردة اطلاقا.
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92
4 - حميد الجمعة 09 نونبر 2018 - 19:47
إنا لله وإنا إليه راجعون تتعدد الأسباب والموت واحد اللهم أرزق أهله الصبر والسلوان وأجعل موته في رقبة هؤلاء المسؤولين من كبيرهم إلى صغيرهم يوم لا ينفع ملك ولا إستوزار آميين
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14
5 - ضحاياالسياسات اللاشعبية الجمعة 09 نونبر 2018 - 19:49
ولكن لا يمكن نسيان او طمس و إخفاء مسؤولية المتسبب الرئيسي في هذا الحادث المأساوي و الأليم وهي حكومة خدام الدولة العاجزة و الفاشلة بقرارها القسري اللاشعبي الإجباري الكارثي القاضي بفرض التوقيت الصيفي مما أخرج الناشئة التعليمية في حراك تلاميذي إحتجاجي عارم منتفض ضد هذا القرار و السياسات التعليمية الفاشلة إجمالا
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21
6 - سنفورة الجمعة 09 نونبر 2018 - 19:51
رحم الله الفقيد.ارحل اخي وكن مرتاحا فما عند الله اخير و افضل.ونرجو من العلي القدير ان يجعل الحدث الاليم غفارة لذنوب والديك الللذين يعيشان الان لحظات ولا اسوء
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17
7 - fati الجمعة 09 نونبر 2018 - 19:54
على مابان ليا هاد الولد الله يرحمو غادي ردوه البطل الشهيد لهاد شي لي واقع لا حول ولا قوة الا بالله العلي العضيم
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4
8 - ismail الجمعة 09 نونبر 2018 - 20:00
ملي كانشوفو الخطر كنوقفو ماشي كانشدو العكس اونزيدو السرعة انتقاما من مراهق خرج للشارع بسبب رونو او بوجو لي تحكمات ليه فحياتو
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-14
9 - حميد الجمعة 09 نونبر 2018 - 20:04
دم زهق بسبب الساعة الغير قانونية. هو في عنق من قرر الى يوم الدين
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-2
10 - لطيفة الجمعة 09 نونبر 2018 - 20:11
رحم الله الفقيد ورزق ذويه الصبر والسلوان. أول ضحية لهذه الساعة المشؤومة. قمة العشوائية والقرارات الانفرادية التي تزيد من تعاسة المواطن. أهذا هو الإصلاح يا وزير التعليم؟؟؟؟ أهذا هو الرفع من قيمة التعليم وتحبيب المدرسة للتلاميذ ؟؟؟ حسبنا الله ونعم الوكيل
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-3
11 - محمد الزموري الجمعة 09 نونبر 2018 - 20:11
هذا المشهد نراه يوميا شباب في سن البلوغ وأمام أعين المارة يتسلقون أي مركبة ذات محرك حتى أنهم يربكون حركة السير وهذا راجع إلى انعدام التربية من طرف الوالدين وليس دور طرف آخر والسائق في بعض الأحيان لا يمكن أن يراهم لأنهم يتسلقون بطريقة تحجب عنه الرؤيا وإنا لله وإنا إليه راجعون وتعازينا الحارة إلى أسرة الفقيد رحمه الله.
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9
12 - حسن القنيطري الجمعة 09 نونبر 2018 - 20:12
اللهم اجعل ثأرَ هذه الأمة على من ظلَمها.إنها حكومة حزب الذئاب الملتحية التي أسهمت في هذه البلبلة..حزب الكذابين..
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0
13 - ramssis الجمعة 09 نونبر 2018 - 20:25
ها الناس بدات تموة من اجل الساعة اﻻضافية هادا ملتمس ل فرنسا التي نطلب منها ان تبقي لنا ساعتنا واطلب من الجالية ان تقدم هدا الملتمس مباشرة الى فرنسا
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-4
14 - البحث عن كبش فداء الجمعة 09 نونبر 2018 - 20:39
أوضحت أن التلميذ الضحية كان برفقة خمسة من زملائه عندما حاولوا الالتحاق بمسيرة للتلاميذ بالقرب من مؤسستهم التعليمية، وفي الطريق تسلقوا سيارة لنقل البضائع من جهة الخلف، قبل أن يفقد الضحية التحكم بسبب زيادة السائق في السرعة.
الشفور اشنو ذنبو فهاذشي . لاعلاقة له بالحاذث.
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2
15 - you الجمعة 09 نونبر 2018 - 20:40
Victime de son négligence à la sécurité ( manque d’éducation parentale) ..,,le government n’a rien à blâmer la dessus ....
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0
16 - hamdaoui الجمعة 09 نونبر 2018 - 20:44
رحم الله الفقيد و ألهم والديه و باقي افراد اسرته الصبر و السلوان. تلك المسيرات التي يحركها اشخاص يعرف الجميع من هم مستغلين براءة التلاميذ لاهدافهم الخاصة
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