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كُتّاب وآراء
مصدر أمني يوضح ملابسات وفاة "تلميذ مكناس"
تفاعلا مع وفاة تلميذ يدرس بالثانوية الإعدادية ابن رشد بمدينة مكناس ويبلغ من العمر 13 سنة، أفاد مصدر أمني بأن مصلحة حوادث السير بولاية أمن مكناس باشرت، صباح اليوم الجمعة، إجراءات معاينة حادثة سير بجروح بليغة كان ضحيتها التلميذ الضحية، قبل أن توافيه المنية أثناء نقله إلى المستشفى على متن سيارة الإسعاف التابعة للوقاية المدنية.
وأضاف المصدر ذاته أن التحريات الميدانية المنجزة، ومراجعة كاميرات المراقبة القريبة من مكان الحادث، أوضحت أن التلميذ الضحية كان برفقة خمسة من زملائه عندما حاولوا الالتحاق بمسيرة للتلاميذ بالقرب من مؤسستهم التعليمية، وفي الطريق تسلقوا سيارة لنقل البضائع من جهة الخلف، قبل أن يفقد الضحية التحكم بسبب زيادة السائق في السرعة؛ وهو ما تسبب في سقوطه ووفاته لاحقا متأثرا بجروحه البليغة في الرأس.
وأكّد المصدر الأمني أن مصالح الأمن الوطني بمدينة مكناس تعكف حاليا على مباشرة التحريات الرامية إلى إيقاف سائق السيارة للبحث معه حول ملابسات وظروف الحادثة، بعدما استمعت لإفادات وتصريحات بعض الشهود الذين عاينوا الحادثة.
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تعليقات الزوّار (16)
الشفور اشنو ذنبو فهاذشي . لاعلاقة له بالحاذث.