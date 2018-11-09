24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|9
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:23
|07:51
|13:16
|16:07
|18:32
|19:49
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مزاد متعلقات "هوكينغ" يحصد 2 مليون يورو
- ميركل تحذر من تنامي الكراهية ضد اليهود بألمانيا
- بوتين يعيد الحياة إلى صناعة الدجاج في روسيا
- تلاميذ بالقصر الكبير يحتجون ضد التوقيت الصيفي
- تلاميذ يحتجون ضد "الساعة" بسطات وبرشيد
إتقان الإنجليزية .. المغرب ضمن البلدان ذات "الكفاءة المتدنية جداً" (5.00)
- بنكيران: "سيدْنا طالعْ لو الدّم" و"مساخيط" يخططون لتفكيك الدولة - (227)
- العثماني يربط الزيادة في الساعة القانونية بالأمن الطاقي للمملكة - (172)
- بعد سبع سنوات من التسيير.. أي حصيلة لحزب العدالة والتنمية؟ - (162)
- هذه قصة مغربي مدان بـ12 سنة سجنا في الجزائر بتهمة التجسس - (83)
- مرسوم الساعة الإضافية يضع الموظفين تحت "مزاج" المسؤولين - (76)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
شغب يصاحب احتجاجات تلاميذ في مدينة فاس
خلال الاحتجاجات التي يواصلها تلاميذ المؤسسات التعليمية بمدينة فاس على التوقيت المدرسي الجديد، تعرضت، اليوم الجمعة، ثانوية حمان الفطواكي الإعدادية، الكائنة بحي المرجة، للرشق بالحجارة، مما أدى إلى تهشيم بعض زجاج نوافذها، وكذا زجاج ثلاث سيارات تعود إلى الأطر العاملة بالمؤسسة ذاتها.
وقال أحد الأساتذة العاملين بإعدادية حمان الفطواكي إن الإعدادية تعرضت لمحاولة اقتحام لتعطيل الدراسة بها. وأضاف، في تصريح أدلى به لهسبريس، أن رشقها بالحجارة أدى إلى إصابة بعض التلاميذ وحارس للأمن الخاص بجروح طفيفة.
وأفاد متحدث الجريدة أن أطر هذه المؤسسة اضطروا، جراء هذا الوضع، الذي وصفه بالخطير، إلى إخلاء المؤسسة ومقاطعة التدريس بها، مشيرا إلى أن المصالح الأمنية تمكنت، على خلفية هذه الأحداث، من توقيف ثلاثة تلاميذ غير بعيد عن الإعدادية.
إلى ذلك، أفاد مصدر من شركة "سيتي باص فاس"، المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري بمدينة فاس، أن ما لا يقل عن 30 حافلة، تابعة للشركة، تعرضت، خلال اليومين الأخيرين، لكسر زجاجها ومصابيحها الخارجية، أثناء احتجاجات التلاميذ بشوارع مدينة فاس، من بينها "حافلات كسر زجاجها بشكل كلي، وأخرى بشكل جزئي"، يقول المصدر ذاته.
وعلمت هسبريس أن المصالح الأمنية أوقفت عددا من التلاميذ، اليوم الجمعة، خاصة أمام المديرية الإقليمية للتعليم بفاس، على خلفية الاحتجاجات المتواصلة لليوم الثالث على التوالي على التوقيت المدرسي.
يذكر أن احتجاجات التلاميذ على التوقيت المدرسي الجديد، الذي تم الإعلان عنه غداة تبني الحكومة بشكل مفاجئ للتوقيت الصيفي بشكل دائم، ما فتئت تتسع بجهة فاس مكناس، حيث زاد زخمها، اليوم الجمعة، خاصة بمكناس وصفرو والحاجب، فضلا عن مدينة فاس.