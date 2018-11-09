شغب يصاحب احتجاجات تلاميذ في مدينة فاس

رشيد الكويرتي من فاس

خلال الاحتجاجات التي يواصلها تلاميذ المؤسسات التعليمية بمدينة فاس على التوقيت المدرسي الجديد، تعرضت، اليوم الجمعة، ثانوية حمان الفطواكي الإعدادية، الكائنة بحي المرجة، للرشق بالحجارة، مما أدى إلى تهشيم بعض زجاج نوافذها، وكذا زجاج ثلاث سيارات تعود إلى الأطر العاملة بالمؤسسة ذاتها.

وقال أحد الأساتذة العاملين بإعدادية حمان الفطواكي إن الإعدادية تعرضت لمحاولة اقتحام لتعطيل الدراسة بها. وأضاف، في تصريح أدلى به لهسبريس، أن رشقها بالحجارة أدى إلى إصابة بعض التلاميذ وحارس للأمن الخاص بجروح طفيفة.

وأفاد متحدث الجريدة أن أطر هذه المؤسسة اضطروا، جراء هذا الوضع، الذي وصفه بالخطير، إلى إخلاء المؤسسة ومقاطعة التدريس بها، مشيرا إلى أن المصالح الأمنية تمكنت، على خلفية هذه الأحداث، من توقيف ثلاثة تلاميذ غير بعيد عن الإعدادية.

إلى ذلك، أفاد مصدر من شركة "سيتي باص فاس"، المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري بمدينة فاس، أن ما لا يقل عن 30 حافلة، تابعة للشركة، تعرضت، خلال اليومين الأخيرين، لكسر زجاجها ومصابيحها الخارجية، أثناء احتجاجات التلاميذ بشوارع مدينة فاس، من بينها "حافلات كسر زجاجها بشكل كلي، وأخرى بشكل جزئي"، يقول المصدر ذاته.

وعلمت هسبريس أن المصالح الأمنية أوقفت عددا من التلاميذ، اليوم الجمعة، خاصة أمام المديرية الإقليمية للتعليم بفاس، على خلفية الاحتجاجات المتواصلة لليوم الثالث على التوالي على التوقيت المدرسي.

يذكر أن احتجاجات التلاميذ على التوقيت المدرسي الجديد، الذي تم الإعلان عنه غداة تبني الحكومة بشكل مفاجئ للتوقيت الصيفي بشكل دائم، ما فتئت تتسع بجهة فاس مكناس، حيث زاد زخمها، اليوم الجمعة، خاصة بمكناس وصفرو والحاجب، فضلا عن مدينة فاس.