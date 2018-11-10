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كُتّاب وآراء
تفكيك عصابة تسرق المواطنين بين تامسنا والرباط
بتنسيق مع فرقة الشرطة القضائية بمدينة تمارة، تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالرباط من توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في اقتراف عمليات السرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض.
بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيهم كانوا يزعمون أنهم يستخدمون سيارة مكتراة كوسيلة للنقل السري بين منطقة تامسنا والرباط، ثم يعمدون بعد ذلك إلى تعريض الضحايا للسرقة التي تطال ممتلكاتهم الشخصية تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض.
عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، يضيف البلاغ، أسفرت عن حجز ساطورين من الحجم الكبير، وخمسة هواتف محمولة، ووثائق هوية ورخص سياقة وجوازات سفر مسجلة في اسم الغير يشتبه في كونها متحصلة من عمليات السرقة المقترفة.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما تتواصل عملية تحصيل إفادات الضحايا وإجراءات التعرف، بغرض الكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.