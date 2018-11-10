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الرئيسية | حوادث | تفكيك عصابة تسرق المواطنين بين تامسنا والرباط

تفكيك عصابة تسرق المواطنين بين تامسنا والرباط

تفكيك عصابة تسرق المواطنين بين تامسنا والرباط
هسبريس من الرباط
السبت 10 نونبر 2018 - 14:20

بتنسيق مع فرقة الشرطة القضائية بمدينة تمارة، تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالرباط من توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في اقتراف عمليات السرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيهم كانوا يزعمون أنهم يستخدمون سيارة مكتراة كوسيلة للنقل السري بين منطقة تامسنا والرباط، ثم يعمدون بعد ذلك إلى تعريض الضحايا للسرقة التي تطال ممتلكاتهم الشخصية تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض.

عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، يضيف البلاغ، أسفرت عن حجز ساطورين من الحجم الكبير، وخمسة هواتف محمولة، ووثائق هوية ورخص سياقة وجوازات سفر مسجلة في اسم الغير يشتبه في كونها متحصلة من عمليات السرقة المقترفة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما تتواصل عملية تحصيل إفادات الضحايا وإجراءات التعرف، بغرض الكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - jaafar السبت 10 نونبر 2018 - 14:59
نذرة حافلات سثاريو بين المنطقتين هي التي اسفرت عن وجود هؤلاء المجرمين
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2 - nono السبت 10 نونبر 2018 - 15:04
يجب الضرب من حديد على هده العصابة والتي كانت ستنتقل لا محالة من السرقة بالعنف الى القتل .
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