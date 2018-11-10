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الرئيسية | حوادث | شابّ ينهي حياة غريمه بطعنة سكين في برشيد

شابّ ينهي حياة غريمه بطعنة سكين في برشيد

شابّ ينهي حياة غريمه بطعنة سكين في برشيد
إبراهيم الحافظون من سطات
السبت 10 نونبر 2018 - 18:15

أقدم شاب عشريني في الساعات الأولى من اليوم السبت على طعن غريم له بواسطة سكين على مستوى الحي الحسني بمدينة برشيد، لأسباب لازالت موضوع تحقيق من قبل الضابطة القضائية.

وحسب مصادر هسبريس فإن خلافا وقع بين المشتبه فيه، البالغ من العمر 24 سنة، وبين الهالك، البالغ من العمر 22 سنة، تطور إلى نزاع ومشادات، استل إثرها المشتبه فيه سكينا ووجه طعنات قاتلة إلى غريمه على مستوى الرأس.

وزادت المصادر ذاتها أن الحادث عجّل بانتقال عناصر من الأمن وممثل عن السلطات المحلية إلى مكانه، ليتم نقل المصاب إلى المستشفى، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، فتمّت إحالة جثته على قسم الأموات، في انتظار توجيهها إلى مصلحة التشريح لفائدة البحث القضائي.

وتمكنت عناصر الضابطة القضائية ببرشيد من توقيف المشتبه فيه، وأمرت النيابة العامّة بمحكمة الاستئناف بسطات بالاستماع إليه تمهيديا، ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، وعرضه على الوكيل العام للملك بسطات للنظر في المنسوب إليه واتخاذ المتعيّن في حقه.

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