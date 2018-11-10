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كُتّاب وآراء
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الانتحار يخطف روح الضحية الـ25 بإقليم شفشاون
السبت 10 نونبر 2018 - 22:05
اهتز دوار العزايب، الواقع ضمن النفوذ الترابي لجماعة بني فغلون بإقليم شفشاون، على وقع انتحار شاب يبلغ من العمر حوالي 24 سنة، قام بتعليق نفسه بواسطة حبل لفه حول عنقه ووصله إلى غصن شجرة زيتون بمحاذاة منزل أسرته، وفق ما أوردته مصادر محلية.
وذكرت مصادر هسبريس أن الهالك أقدم على إنهاء حياته شنقا في ظروف غامضة ولأسباب لازالت تحقق بشأنها الضابطة القضائية التي انتقلت إلى المكان، وأشرفت على نقل جثمان الضحية إلى مستودع الأموات بشفشاون، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.
وأضافت المصادر ذاتها أن الشاب كان يعاني قيد حياته من اضطرابات نفسية؛ بينما حالة الانتحار المسجلة تعد الـ25 من نوعها بالإقليم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
1 - issam السبت 10 نونبر 2018 - 22:16
لا اله الا الله محمد رسول الله اللهم اصلح احوالنا و احوال المسلمين والمسلمات يا رب العالمين
2 - مواطن السبت 10 نونبر 2018 - 22:20
الله يلطف اوصافي في السنوات الأخيرة مدينة شفشاون نسبة الانتحار بها كتيرة نساء شيوخ شباب في 2017 تقريبا 7أو 8 اشخاص وهدا ندير شؤم لساكنتها لكترة المشاكل التي يتخبطون فيها عدم الوعي بالمسؤولية بالروح التي على عاتقه
3 - مريض سابق السبت 10 نونبر 2018 - 22:35
الإكتئاب مرض خطير يمكن أن ينتهي بالإنتحار. أصابني فجأة و أصبحت لا أرى إلا السواد و أصبحت أتمنى الموت لولا لطف الله و العلاج بالأدوية. أسبابه عديدة و منها استهلاك المخدرات و من بينها الحشيش الذي يسبب الهلوسة و الإكتئاب في النهاية.
4 - loubna السبت 10 نونبر 2018 - 22:35
الله يرحم ايغفر ليه الحياة صعيبة بزاااااااف او بالاحرى الناس صعبوها على الناس حتى الانسان اصبح كيفضل يغادر الحياة اكيقول اللهم ملقاي مع الله ولا البشر لما بقى كيرحم يا رب تغفر لهدا الشاب اترحم برحمتك
5 - ادريس الوردي السبت 10 نونبر 2018 - 22:42
لا يقتل نفسه إلا الضعيف خَلْقاً وخُلُقا. والروح أمانة في رقابنا الى يوم الدين. فالله هو وحده من له الأمر في كيفية أخذ أرواحنا. وضعاف النفوس والمرضى عقليا هم من يلقون بأيديهم الى التهلكة.فرفقا بأرواحنا لانها ليست ملكا لنا. وإياكم وإنا معكم من الخروج على المعتقد القويم الذي هو الإسلام.لان المسلم المؤمن السوي لا يقتل نفسه.
6 - الخنوسي السبت 10 نونبر 2018 - 22:52
انها المخدرات ياسادة إقليم شفشاون عاصمة المخدرات بالمغرب بامتياز التريكتال نوع جديد من البذور تأتي من اسبانيا وهولندا وتتطلب كمية هائلة من المياه حيث حفرت آلاف من الآبار واقيمت من أجل ذالك زراعة عصرية تضاهي الأحواض السقوية كاللكوس والغرب بمجرد مرورك من تطوان في اتجاه ترجيست مرورا بالدردارة باب تازة باب برد حتى ترجيست فلا ترى إلا حقوق التريكتال المجهزة بأحدث تقنيات السقي بالتنقيط........
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