الانتحار يخطف روح الضحية الـ25 بإقليم شفشاون‎

أيوب صدور من وزان

اهتز دوار العزايب، الواقع ضمن النفوذ الترابي لجماعة بني فغلون بإقليم شفشاون، على وقع انتحار شاب يبلغ من العمر حوالي 24 سنة، قام بتعليق نفسه بواسطة حبل لفه حول عنقه ووصله إلى غصن شجرة زيتون بمحاذاة منزل أسرته، وفق ما أوردته مصادر محلية.

وذكرت مصادر هسبريس أن الهالك أقدم على إنهاء حياته شنقا في ظروف غامضة ولأسباب لازالت تحقق بشأنها الضابطة القضائية التي انتقلت إلى المكان، وأشرفت على نقل جثمان الضحية إلى مستودع الأموات بشفشاون، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.

وأضافت المصادر ذاتها أن الشاب كان يعاني قيد حياته من اضطرابات نفسية؛ بينما حالة الانتحار المسجلة تعد الـ25 من نوعها بالإقليم.