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الرئيسية | حوادث | التزوير يورّط ضابط أمن ممتاز و3 أعوان سلطة

التزوير يورّط ضابط أمن ممتاز و3 أعوان سلطة

التزوير يورّط ضابط أمن ممتاز و3 أعوان سلطة
هسبريس من الرباط
السبت 10 نونبر 2018 - 19:15

أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالمدينة نفسها، خمسة أشخاص كانوا موضوعين تحت تدبير الحراسة النظرية، من بينهم ثلاثة أعوان سلطة وضابط شرطة ممتاز؛ وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتزوير وثائق رسمية بهدف استصدار البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.

وقررت النيابة العامة إحالة المشتبه فيهم الخمسة على قاضي التحقيق بالهيئة القضائية نفسها، والذي قرر إيداعهم رهن الاعتقال الاحتياطي، على ذمة مسطرة التحقيق الإعدادي، والتي حدد أولى جلساتها في 11 دجنبر المقبل.

وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس أوقفت المشتبه فيهم في أعقاب تورطهم في إصدار شواهد إقامة مزيفة بمدينة العروي لفائدة عدد من الراغبين في ولوج مدينة مليلية، إذ يعمدون إلى تمكينهم من شواهد سكنى مزيفة استنادا إلى عقود كراء صورية بأحد المنازل، وذلك بغرض تقديمها ضمن ملفات طلب الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.

وكشف البحث القضائي المنجز في هذه القضية تورط مالك المنزل المخصص للكراء الصوري، وثلاثة أعوان سلطة، وضابط أمن ممتاز يعملون بمدينة العروي، في ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الأفعال الإجرامية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - غيور"ت" السبت 10 نونبر 2018 - 19:23
السلام عليكم
هذا جيد.ولماذا لا يفعلون مثل هذا مع من يسرق وينهب أموال الشعب بالملايير. يسرقون وبعدها الوطن غفور رحيم. ألا يعلمون أن الله شديد العقاب. لك الله يا وطني...
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8
2 - 0ie السبت 10 نونبر 2018 - 19:26
إبحتو عن الحيتان الكبيرة التي تصطاد في الماء العكر...و كفى من التضحية بالأسماك.
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7
3 - رأي السبت 10 نونبر 2018 - 19:28
حاميها حراميها !!! أناس من المفروض حماية الوطن و خدمة الشعب هم أول من يدمرون هذا البلد . مع الأسف اهملنا التعليم و التربية . و النتيجة مواطنون خارج النص و حكومة في دار غفلون .
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1
4 - مصطفى كاراطيكا السبت 10 نونبر 2018 - 19:28
بغينا الكبار يتقدمو للمحكمة ومحاسبتهم ملي يتلجم الكبير تا الصغير مغديش يقد يتحرك
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5 - تحية للحموشي السبت 10 نونبر 2018 - 19:41
نهار إتشد الوزير . وإتشد البرلماني . وإتشد القاضي . وإتشد البوليسي . وأي وحد إرتكب شي حاجة مخالفة للقانون نعرف أنني في بلاد الحق والقانون . ماشي بلاد باك صاحبي . لي شفر ملايير حكمو عليه ب 6 شهور سورسي . ولي شفر دجاجة عطيوه 5 سنين . ولي بغا حقو فالعيش والتطبيب والعمل والمساوات عطيوه 20 عام .
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