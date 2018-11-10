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الرئيسية | حوادث | احتجاجات تشل جل المؤسسات التعليمية بمراكش

احتجاجات تشل جل المؤسسات التعليمية بمراكش

احتجاجات تشل جل المؤسسات التعليمية بمراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
السبت 10 نونبر 2018 - 20:10

شلت احتجاجات التلميذات والتلاميذ المتواصلة، السبت، جل المؤسسات التعليمية بمراكش، إذ خرجوا بكل المقاطعات للتنديد بالتوقيت المدرسي الجديد، والمطالبة بإسقاطه.

ورفع المحتجون شعارات عديدة من قبيل "الساعة ماشي ديالك والعثماني سير فحالك"، و"الشعب يريد..إسقاط الساعة والعثماني"، و"أيها الواقفون كلكم معنيون". وانتظمت المسيرات المتفرقة في مقاطعة سيدي يوسف بن علي أمام الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفين، بعدما اجتمع تلاميذ كل من إعدادية بالعريف وفاطمة الفهرية وثانوية موسى ابن نصير ليجوبوا شارع المدارس.

ولم تخرج المدارس الابتدائية عن الجو العام للاحتجاج، إذ شلت العملية التعليمية التعلمية بمدرسة مليلية بمقاطعة النخيل، وبابن خلدون، وغيرها بمقاطعة سيدي يوسف بن علي.

وبمقاطعة جليز عرفت ثانوية أبو العباس السبتي محاولات لدخولها من طرف تلاميذ إعداديات حي الداوديات، والأمر نفسه بالنسبة لدار السلام بجماعة سعادة، حيث نظم التلاميذ مسيرة نحو مدينة مراكش. كما أربكت مسيرة تلاميذ الحسن الثاني بجليز حركة السير والجولان، والأمر نفسه بحي المسيرة بمقاطعة المنارة.

وتعرضت حافلات شركة النقل الحضاري، خلال احتجاجات اليوم السبت، للرشق بالحجارة أثناء المسيرات الاحتجاجية للتلاميذ. وبمدينة قلعة السراغنة تسلق التلاميذ، أمس الجمعة، الساعة التي توجد وسط المدينة، وأعادوا عقاربها إلى التوقيت العادي.

يذكر أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة قرر متابعة أربعة تلاميذ بتهم التجمهر بدون ترخيص وإلحاق خسائر بملك الدولة.

يشار إلى أن السلطات المحلية وعناصر الأمن اكتفت بمراقبة التلاميذ المحتجين، والتدخل كلما تعرضت حركة السير والجولان للعرقلة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - أستاذ الإجتماعيات السبت 10 نونبر 2018 - 21:09
رغم أن التلاميذ الضحية الأولى للإستمرار بالتوقيت الصيفي، فإنني أرفض إحتجاجهم، بحكم تجربتي الطويل في التعامل مع هذه الفئة، معظمهم يستغل أي فرصة لتجنب حجرة الدرس و الخروج للشارع من أجل الصراخ و الصياح
و التباهي أمام رفقائهم من الجنس الآخر.
الإحتجاج مسؤولية أولياء الأمور، ليس أمام الإبتدائيات و الثانويات، و إنما أمام المديريات و الأكاديميات، دون إصطحاب الأبناء، دون كلل أوملل أو تراجع عن مطلب إلغاء الساعة، و لا داعي للحجج السخيفة مثل أنا أعمل، أنا لا أجد الوقت، الكثيرات من الأمهات أعناقنهن متحجرة أمام مسلسلات قنوات الصرف الصحي mbc و 2m، أو أمام شاشات الهواتف الذكية، و الكثيرون من الآباء ملتصقون بمقاعد المقاهي للساعات الطوال.
و أخطر ما أخشاه ركوب مراهقي الشارع على موجة إحتجاج مراهقي الثانويات، و تحول الإحتجاجات لأحداث شغب و تخريب و تكسير.
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2 - السايسي سلاوي السبت 10 نونبر 2018 - 21:16
اوذي شكون ليسمع ليكم معمر الحكومة سمعت لشعبها أو طبقة شي قضية في حق شعبها سيمانة البكور ذايزا ليفرسهم فراسهم والله حكومة معكسة
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3 - Dave السبت 10 نونبر 2018 - 21:21
un peuple paresseux qui ne veut pas se réveiller tôt le matin !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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