24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|11
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:25
|07:53
|13:16
|16:06
|18:31
|19:48
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- عريقات يثمن دعوة الملك إلى الحوار مع الجزائر
- شبيبة النهج تدعم الاحتجاجات ضد التوقيت المدرسي
- مهزلة الساعة والزمن المدرسي المهدور
- "الآلية السياسية للحوار".. مبادرة لرأب الصدع بين المغرب والجزائر
- حركة "قادمون وقادرون" تنعّي عبد الحميد الجمري
مبروكي يبسط الأسباب النفسية لرفض التلاميذ "التوقيت الصيفي" (5.00)
- رصيف الصحافة: الملك محمد السادس يبحث عن مستشارين جدد - (106)
- شيوخ الصحراء يُجمِعون على ضرورة طي صفحات الخلاف مع الجزائر - (58)
- سكان فاس "يطردون" الأزمي .. وحصيلة "العمدة" تتوسل العثماني - (56)
- الهيني: سجن بوعشرين حكم مخفف وتعويضات المشتكيات هزيلة - (55)
- مبروكي يبسط الأسباب النفسية لرفض التلاميذ "التوقيت الصيفي" - (48)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
حفل خيري يسعد أطفالا بالتعليم الأولي في تغدوين
نظمت كل من جمعية الانطلاقة للتنمية المستدامة والتضامن، وتورتيت للتنمية بجماعة بتغدوين الجبلية بإقليم الحوز، وفضاء المستقبل من مدينة مراكش، أمس السبت بالجماعة المذكورة، حفلا خيريا وفنيا بمناسبة الذكرى 43 للمسيرة الخضراء والدخول المدرسي الحالي، تحت شعار "التعليم الأولي رافعة لتعليم فعال ومواطن".
وتستهدف هذه المبادرة 80 طفلا وطفلة دون سن السادسة، ينتمون إلى ثلاثة دواوير بجماعة تغدوين، في حاجة إلى الدعم في هذا المستوى التعليمي قبل بلوغهم سن التمدرس القانوني.
ووزعت على الأطفال خلال النشاط المذكور محفظات ولوازم مدرسية، كما استفادوا من أنشطة ترفيهية وورشات تثقيفية أطرها فاعلون جمعويون، بحضور مسؤولين إقليميين ومنتخبين وفعاليات مدنية.
وفي هذا الإطار قال محمد أوسالم، رئيس جمعية الانطلاقة للتنمية المستدامة، لهسبريس: "نظمنا هذا الحفل بمناسبة الدخول المدرسي لفائدة تلاميذ ينتمون إلى منطقة هم في أمس الحاجة إلى الدعم الاجتماعي والاقتصادي والتربوي، حتى تتاح لهم الامتيازات نفسها لنظرائهم بالوسط الحضري".
وأورد المتحدث نفسه أن "الجمعيات المنظمة برمجت تنشيط جميع المستويات من أجل غرس حب الوسط المدرسي في نفوس ناشئة المنطقة"، مضيفا أن "الورشات التي تم تنظيمها في الرسم والجداريات والأناشيد لفائدة الأطفال تسعى إلى تربية ذوقهم على كل ما هو جميل، لأن التحصيل في الصغر كالنقش على الحجر"، على حد قوله.