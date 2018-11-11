حفل خيري يسعد أطفالا بالتعليم الأولي في تغدوين

إبراهيم مغراوي من مراكش

نظمت كل من جمعية الانطلاقة للتنمية المستدامة والتضامن، وتورتيت للتنمية بجماعة بتغدوين الجبلية بإقليم الحوز، وفضاء المستقبل من مدينة مراكش، أمس السبت بالجماعة المذكورة، حفلا خيريا وفنيا بمناسبة الذكرى 43 للمسيرة الخضراء والدخول المدرسي الحالي، تحت شعار "التعليم الأولي رافعة لتعليم فعال ومواطن".

وتستهدف هذه المبادرة 80 طفلا وطفلة دون سن السادسة، ينتمون إلى ثلاثة دواوير بجماعة تغدوين، في حاجة إلى الدعم في هذا المستوى التعليمي قبل بلوغهم سن التمدرس القانوني.

ووزعت على الأطفال خلال النشاط المذكور محفظات ولوازم مدرسية، كما استفادوا من أنشطة ترفيهية وورشات تثقيفية أطرها فاعلون جمعويون، بحضور مسؤولين إقليميين ومنتخبين وفعاليات مدنية.

وفي هذا الإطار قال محمد أوسالم، رئيس جمعية الانطلاقة للتنمية المستدامة، لهسبريس: "نظمنا هذا الحفل بمناسبة الدخول المدرسي لفائدة تلاميذ ينتمون إلى منطقة هم في أمس الحاجة إلى الدعم الاجتماعي والاقتصادي والتربوي، حتى تتاح لهم الامتيازات نفسها لنظرائهم بالوسط الحضري".

وأورد المتحدث نفسه أن "الجمعيات المنظمة برمجت تنشيط جميع المستويات من أجل غرس حب الوسط المدرسي في نفوس ناشئة المنطقة"، مضيفا أن "الورشات التي تم تنظيمها في الرسم والجداريات والأناشيد لفائدة الأطفال تسعى إلى تربية ذوقهم على كل ما هو جميل، لأن التحصيل في الصغر كالنقش على الحجر"، على حد قوله.