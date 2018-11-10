إصابات في اعتداء تلاميذ على حافلة بتارودانت

رشيد بيجيكن من أكادير

تعرضت، اليوم السبت، حافلة للنقل العمومي، تؤمن نقل الركاب بين تارودانت ومنطقة آيت إعزا، للرشق بالحجارة من قبل تلاميذ مؤسسات تعليمية، يشاركون في مسيرة احتجاجية ضد التوقيت المدرسي الجديد، لا تزال متواصلة لليوم الثالث على التوالي بعدة مناطق بتارودانت.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الواقعة خلّفت جرح شابّتين وطفل، نُقلوا إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاجات الضرورية. كما تسبّبت في حالة من الهلع وسط الركاب الذين استنجدوا بالمصالح الأمنية.

يشار إلى أن عامل إقليم تارودانت، الحسين أمزال، دعا المصالح الأمنية، في لقاءات حول اعتماد التوقيت المدرسي الجديد، إلى تبنّي مقاربة تربوية في التعامل مع احتجاجات تلاميذ المؤسسات التعليمية، وعدم الدخول في مواجهات مباشرة معهم.