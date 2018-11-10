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كُتّاب وآراء
توقيف سائق مركبة صرعت تلميذا في مكناس
أسفرت الأبحاث الميدانية والخبرات التقنية التي باشرتها مصالح ولاية أمن مكناس عن تحديد لوحة ترقيم سيارة نقل البضائع التي تسببت في حادثة سير، صباح أمس، نجم عنها وفاة تلميذ، كما مكنت من تشخيص هوية السائق المتسبب في الحادثة.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصلحة حوادث السير بمدينة مكناس فتحت بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع السائق البالغ من العمر 30 سنة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات وقوع هذه الحادثة، وكذا الكشف عن خلفيات مغادرته مكان وقوعها، مضيفا أن البحث سيطال أيضا ثلاثة أشخاص كانوا يرافقون السائق عند ارتكاب الحادثة.
وأورد البلاغ أن ولاية أمن مكناس كانت قد باشرت إجراءات معاينة حادثة سير نجمت عنها وفاة تلميذ يبلغ من العمر 13 سنة بالقرب من المؤسسة التعليمية التي يدرس بها، في حين كان سائق المركبة قد غادر مكان الحادثة قبل أن تسفر الأبحاث المنجزة عن تشخيص هويته والاهتداء إليه.