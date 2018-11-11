24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

11/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2507:5313:1616:0618:3119:48
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. مهزلة الساعة والزمن المدرسي المهدور (5.00)

  2. حركة "قادمون وقادرون" تنعّي عبد الحميد الجمري (5.00)

  3. ترامب يريد "أوروبا قوية" وتقاسما لتكلفة الدفاع (5.00)

  4. فرنسا تخلد ذكرى الهدنة في أجواء احتفالية ضخمة (4.00)

  5. شابّ ينهي حياة غريمه بطعنة سكين في برشيد (4.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | وفاة مهاجرين مغربيين بسواحل مالقا الإسبانية

وفاة مهاجرين مغربيين بسواحل مالقا الإسبانية

وفاة مهاجرين مغربيين بسواحل مالقا الإسبانية
متابعة من خالد ملوك
الأحد 11 نونبر 2018 - 01:10

لقي مهاجران مغربيان مصرعهما قبالة سواحل شاطئ "إل كانويلو دي تشكليس" بمدينة مالقا التابعة لإقليم الأندلس، بعدما كانا ينويان الوصول إلى التراب الأيبيري على متن قارب يقل 20 مرشحا للهجرة غير النظامية، كلهم مغاربة.

وأفادت مصادر أمنية إسبانية أن قائد القارب، الذي رسا قبالة الساحل المذكور، أمر المهاجرين المغاربة بالشروع في النزول بسرعة والفرار إلى وجهة غير معلومة، مشيرة إلى الشابين المتوفيين لم يكن يجيدان السباحة ولم يتمكنا من عبور مياه الشاطئ البعيد بأمتار قليلة عن اليابسة.

وزادت المصادر ذاتها أن الواقعة استنفرت مختلف التشكيلات الأمنية، التي سارعت إلى المنطقة بغرض معاينة جثة الهالكين وفتح تحقيق معمق في ملابسات القضية؛ في حين أمر المدعي العام بمحكمة مالقا بنقل الجثتين إلى مركز الطب الشرعي قصد إخضاعهما للتشريح.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.