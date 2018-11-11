وفاة مهاجرين مغربيين بسواحل مالقا الإسبانية

متابعة من خالد ملوك

لقي مهاجران مغربيان مصرعهما قبالة سواحل شاطئ "إل كانويلو دي تشكليس" بمدينة مالقا التابعة لإقليم الأندلس، بعدما كانا ينويان الوصول إلى التراب الأيبيري على متن قارب يقل 20 مرشحا للهجرة غير النظامية، كلهم مغاربة.

وأفادت مصادر أمنية إسبانية أن قائد القارب، الذي رسا قبالة الساحل المذكور، أمر المهاجرين المغاربة بالشروع في النزول بسرعة والفرار إلى وجهة غير معلومة، مشيرة إلى الشابين المتوفيين لم يكن يجيدان السباحة ولم يتمكنا من عبور مياه الشاطئ البعيد بأمتار قليلة عن اليابسة.

وزادت المصادر ذاتها أن الواقعة استنفرت مختلف التشكيلات الأمنية، التي سارعت إلى المنطقة بغرض معاينة جثة الهالكين وفتح تحقيق معمق في ملابسات القضية؛ في حين أمر المدعي العام بمحكمة مالقا بنقل الجثتين إلى مركز الطب الشرعي قصد إخضاعهما للتشريح.