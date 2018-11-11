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كُتّاب وآراء
فيديو "تعنيف تلاميذ" يحرّك مديرية الأمن الوطني
تفاعلت المديرية العامة للأمن الوطني مع مقطع فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، مرفوق بتعليقات تنسب لشرطي بزيه الرسمي، يظهر استعماله للعنف في حق أحد التلاميذ.
مصدر أمني قال إن المصالح المركزية للأمن الوطني فتحت بحثا دقيقا للتحقق من الأفعال المنسوبة للشرطي، وتحديد ظروف وملابسات الحادث، في أفق ترتيب المسؤوليات الإدارية على ضوء نتائج البحث الذي يجري في الموضوع.
ونفى المصدر الأمني ذاته التعليقات التي صاحبت صورة أخرى تم تداولها على شبكة الأنترنت، يظهر فيها ثلاثة قاصرين مصفدي الأيدي تم تقديمهم بشكل مغلوط على أنهم تلاميذ بمؤسسات تعليمية جرى توقيفهم على خلفية مشاركتهم في أشكال احتجاجية.
وأوضح المصدر الأمني أن هؤلاء الجانحين، وهم قاصر وراشدان، تم توقيفهم بمدينة العيون أمس السبت، في إطار قضية تتعلق بالتغرير بفتاة قاصر، وأن شخصا ممن كان بالقرب من مكان التدخل التقط تلك الصورة بشكل عرضي وقام بنشرها، نافيا كل المزاعم التي ادعت بأن الصورة توثق لتوقيف تلاميذ بمؤسسة تعليمية.