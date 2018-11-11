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الرئيسية | حوادث | فيديو "تعنيف تلاميذ" يحرّك مديرية الأمن الوطني

فيديو "تعنيف تلاميذ" يحرّك مديرية الأمن الوطني

فيديو "تعنيف تلاميذ" يحرّك مديرية الأمن الوطني
هسبريس من الرباط
الأحد 11 نونبر 2018 - 18:05

تفاعلت المديرية العامة للأمن الوطني مع مقطع فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، مرفوق بتعليقات تنسب لشرطي بزيه الرسمي، يظهر استعماله للعنف في حق أحد التلاميذ.

مصدر أمني قال إن المصالح المركزية للأمن الوطني فتحت بحثا دقيقا للتحقق من الأفعال المنسوبة للشرطي، وتحديد ظروف وملابسات الحادث، في أفق ترتيب المسؤوليات الإدارية على ضوء نتائج البحث الذي يجري في الموضوع.

ونفى المصدر الأمني ذاته التعليقات التي صاحبت صورة أخرى تم تداولها على شبكة الأنترنت، يظهر فيها ثلاثة قاصرين مصفدي الأيدي تم تقديمهم بشكل مغلوط على أنهم تلاميذ بمؤسسات تعليمية جرى توقيفهم على خلفية مشاركتهم في أشكال احتجاجية.

وأوضح المصدر الأمني أن هؤلاء الجانحين، وهم قاصر وراشدان، تم توقيفهم بمدينة العيون أمس السبت، في إطار قضية تتعلق بالتغرير بفتاة قاصر، وأن شخصا ممن كان بالقرب من مكان التدخل التقط تلك الصورة بشكل عرضي وقام بنشرها، نافيا كل المزاعم التي ادعت بأن الصورة توثق لتوقيف تلاميذ بمؤسسة تعليمية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - زهير الأحد 11 نونبر 2018 - 18:20
. لهذا يريدون منع تصوير الشرطة . للرجوع لعصر الظلام حيث الضرب و الشطط و الرشوة تمر حسي مسي . قانون مرفوض ا سي الحموشي .راك فعصر الفيديو . و فضائح عناصرك ستصور .
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24
2 - مواطن مغربي الأحد 11 نونبر 2018 - 18:24
هذا ما كانت تبحت عنه الحكومة وهذه فقط مجرد البداية وغدا ستبدأ الاشاعات التي قد يتفاعل معها المواطن ويقع ما لا تحمد عقباه..ألغوا تلك الساعة واتركوا الاجواء تهدأ..
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23
3 - Souhail الأحد 11 نونبر 2018 - 18:31
دولة الحق والقانون تتحرك بمقاطع الفيديو
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0
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