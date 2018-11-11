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كُتّاب وآراء
خلاف حول أرض زراعية يسلب روح فلاح بالحوز
فتحت عناصر الدرك الملكي بسرية تحناوت، اليوم الأحد، تحقيقا في جريمة أودت بحياة فلاح كان قيد حياته في عقد الخامس، يحرث أرضا زراعية بجماعة مولاي إبراهيم بإقليم الحوز.
ويرجع سبب الوفاة إلى خلاف الضحية والمعتدي حول حدود الأرض الزراعية المذكورة، إذ اتهم الأخير الهالك بتجاوز المجال الترابي للأرض والهجوم على ملكيته؛ وهو ما أدى إلى نزاع عنيف تحول إلى جريمة قتل، بعدما أقدم المعتدي على شطر رأس الضحية إلى نصفين بواسطة أداة حادة، ليلفظ أنفاسه الأخيرة في الحين.
وانتقلت السلطة المحلية وعناصر الدرك بالمركز الترابي لجماعة لأسني إلى مكان الحادث فور توصلها بإخبارية في الموضوع، من أجل جمع المعطيات التي ستساعد في التحقيق.
وأشرف درك أسني، بأمر من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناففي بمراكش، على نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بباب دكالة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
الاول؛ تجاوز حدوده و يريد الاستيلاء على حقوق الآخر بدون موجب حق و ظلما و عدوانا!
و الآخر ؛ يجيز لنفسه أخذ حقه بيده دون اللجوء إلى المؤسسات المخول لها ذلك قانونا!
هذا يحدث في مجتمعنا المغربي في القرن الواحد العشرين