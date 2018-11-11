24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

11/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2507:5313:1616:0618:3119:48
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. تلاميذ يطلبون ساعة غرينتش (5.00)

  2. القصة الكاملة لمحاكمة الصحافي بوعشرين وإدانته بالاتجار بالبشر (5.00)

  3. مبروكي يبسط الأسباب النفسية لرفض التلاميذ "التوقيت الصيفي" (5.00)

  4. المحكمة فشلت في وقف "كابوس بوعشرين" (5.00)

  5. تعليم الاحتجاج! (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | خلاف حول أرض زراعية يسلب روح فلاح بالحوز

خلاف حول أرض زراعية يسلب روح فلاح بالحوز

خلاف حول أرض زراعية يسلب روح فلاح بالحوز
إبراهيم مغراوي
الأحد 11 نونبر 2018 - 16:10

فتحت عناصر الدرك الملكي بسرية تحناوت، اليوم الأحد، تحقيقا في جريمة أودت بحياة فلاح كان قيد حياته في عقد الخامس، يحرث أرضا زراعية بجماعة مولاي إبراهيم بإقليم الحوز.

ويرجع سبب الوفاة إلى خلاف الضحية والمعتدي حول حدود الأرض الزراعية المذكورة، إذ اتهم الأخير الهالك بتجاوز المجال الترابي للأرض والهجوم على ملكيته؛ وهو ما أدى إلى نزاع عنيف تحول إلى جريمة قتل، بعدما أقدم المعتدي على شطر رأس الضحية إلى نصفين بواسطة أداة حادة، ليلفظ أنفاسه الأخيرة في الحين.

وانتقلت السلطة المحلية وعناصر الدرك بالمركز الترابي لجماعة لأسني إلى مكان الحادث فور توصلها بإخبارية في الموضوع، من أجل جمع المعطيات التي ستساعد في التحقيق.

وأشرف درك أسني، بأمر من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناففي بمراكش، على نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بباب دكالة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - زكرياء المغربي الأحد 11 نونبر 2018 - 16:21
الجهل يبقى هو السبب الوحيد في عمليات القتل والجرح الجهل ثم الجهل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
27
2 - مغريي الأحد 11 نونبر 2018 - 16:43
أي مواطنة هذه ؟
الاول؛ تجاوز حدوده و يريد الاستيلاء على حقوق الآخر بدون موجب حق و ظلما و عدوانا!
و الآخر ؛ يجيز لنفسه أخذ حقه بيده دون اللجوء إلى المؤسسات المخول لها ذلك قانونا!

هذا يحدث في مجتمعنا المغربي في القرن الواحد العشرين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
3 - الأعمى الأحد 11 نونبر 2018 - 16:50
القتل و العنف كثر بزاف فالمغرب لوحد الحد الي كتخاف فيه على راسك فأي مكان و هذا نتيجة لإنعدام العدل + إنعدام الأمن. ليكن في علمك أن نسب القتل و الإعتداء موجودة فقط فقط في المغرب هناك بلدان أوروبية لا يقتل و لو شخص واحد في اليوم في جميع أنحاء بلد يبلغ تعداد سكانه 10 ملايين نسمة و حسب الإحصائيات أخر السنة تجد أن عدد الوفايات نتيجة جرائم و نزاعات ... لم يتعدى 50 شخص. حنى يوميا قتل و تنكيل ... أين نحن من الإسلام هل نحن فعلا مسلمين؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.