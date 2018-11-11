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الرئيسية | حوادث | فقدان 12 بحّارا مغربيا بين أمواج المحيط الأطلسي

فقدان 12 بحّارا مغربيا بين أمواج المحيط الأطلسي

فقدان 12 بحّارا مغربيا بين أمواج المحيط الأطلسي
رشيد بيجيكن من أكادير
الأحد 11 نونبر 2018 - 17:00

لازال البحث جاريا من طرف مختلف السلطات الأمنية والبحرية من أجل العثور على 12 بحّارا فقدوا، أمس السبت، في عرض المحيط الأطلسي على مستوى "الشاطئ الأبيض"، التابع لجهة كلميم واد نون.

ورجّحت مصادر حقوقية، تحدّثت إلى هسبريس، أن يكون البحّارة المفقودون قد لقوا حتفهم بعرض المحيط بعد حادث انقلاب مركب للصيد، كانوا على متنه، بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع علو الأمواج.

المصادر ذاتها كشفت أن المركب، المسمى "النون"، قد قذفته أمواج المحيط، وتعرّض لأضرار مادية كبيرة فيما لم يظهر بعد أي أثر لطاقمه، المتكون من 12 بحارا، وجلهم ينحدرون من طانطان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - شعيب الأحد 11 نونبر 2018 - 17:07
لا إله إلا الله قدر الله وما شاء فعل.
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2 - Abdelhak الأحد 11 نونبر 2018 - 17:07
في جميع الحالات يرحمهم الله.انا لله وانا اليه راجعون. ولكن يجب على السلطات أن تمنع مراكب الصيد من الإبحار عندما تكون الأجواء غير مناسبة.
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3 - مواطن مغربي الأحد 11 نونبر 2018 - 17:07
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد اقول ان لله وان اليه راجعون اللهم ارحم جميع موتى المسلمين
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4 - lolo الأحد 11 نونبر 2018 - 17:08
الله إرجعهم سالمين غانمين لإهلهم
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5 - رشيد الأحد 11 نونبر 2018 - 17:10
غير اطمأنوا.. ستتكلف "الدولة" بمصاريف دفنهم في أجود المقابر !
إنا لله و إنا إليه راجعون..
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6 - انا الأحد 11 نونبر 2018 - 17:11
الله يردهم لوليداتهم و والديهم على خير
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7 - يالجين بولوت الأحد 11 نونبر 2018 - 17:17
عندما يكون الجو ليس ما هو عليه يجب عدم الدخول للبحر هذا يسمى المخاطرة بالحياة والحياة غالية لدى الإنسان نسأل الله تعالى اللطف والعافية
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8 - mustapha الأحد 11 نونبر 2018 - 17:17
لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم
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9 - محمد الأحد 11 نونبر 2018 - 17:18
انا لله وانا اليه راجعون،اللهم تقبلهم عندك شهداء والهم ذويهم الصبر والسلوان .
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