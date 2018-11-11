فقدان 12 بحّارا مغربيا بين أمواج المحيط الأطلسي

رشيد بيجيكن من أكادير

لازال البحث جاريا من طرف مختلف السلطات الأمنية والبحرية من أجل العثور على 12 بحّارا فقدوا، أمس السبت، في عرض المحيط الأطلسي على مستوى "الشاطئ الأبيض"، التابع لجهة كلميم واد نون.

ورجّحت مصادر حقوقية، تحدّثت إلى هسبريس، أن يكون البحّارة المفقودون قد لقوا حتفهم بعرض المحيط بعد حادث انقلاب مركب للصيد، كانوا على متنه، بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع علو الأمواج.

المصادر ذاتها كشفت أن المركب، المسمى "النون"، قد قذفته أمواج المحيط، وتعرّض لأضرار مادية كبيرة فيما لم يظهر بعد أي أثر لطاقمه، المتكون من 12 بحارا، وجلهم ينحدرون من طانطان.