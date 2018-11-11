الداخلة .. العثور على جثة أربعيني بغرفة فندقية

هسبريس من الداخلة

شهدت مدينة الداخلة، اليوم الأحد، استنفارا أمنيا بمحيط أحد الفنادق، في شارع التيرس وسط المدينة، حيث عُثر على جثة شخص توفي لأسباب غير معروفة داخل إحدى الغرف.

وحسب مصادر هسبريس فقد عُثر على جثة أربعيني داخل إحدى الغرف بـ"فندق القدس" في مدينة الداخلة، وكان قيد حياته يعمل حلاقا بـ"المهيريز" في إقليم أوسرد.

وحلت عناصر الأمن، مرفوقة بعناصر من الشرطة العلمية ومصلحة الوقاية المدنية، إلى الفندق حيث تم فتح تحقيق حول ظروف وملابسات هذه الواقعة.

وجرى نقل جثة الهالك إلى مستودع الجثامين بمستشفى الحسن الثاني من أجل إخضاعها للتشريح الطبي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.